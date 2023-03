Marvel-Rückkehr nach 15 Jahren: Captain America 4 bringt vergessene Figur aus Phase 1 zurück, inklusive Original-Darstellerin

In Captain America 4 kehrt eine Figur aus den frühesten Anfängen des MCU zurück. Liv Tyler ist als Betty Ross aus The Incredible Hulk wieder mit dabei.

In Captain America 4: New World Order, der 2024 ins Kino kommt, werden wir Sam Wilson (Anthony Mackie) als Superhelden-Nachfolger von Steve Rogers (Chris Evans) zu sehen bekommen. In diese neue Rolle ist er im Verlauf der MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier auf Disney+ hineingewachsen.

Jetzt wurde verkündet, dass auch eine längst vergessene Figur aus dem Marvel Cinematic Universe in Captain America 4 zurückkehrt. Falls ihr euch noch an einen gewissen Hulk-Film erinnert.

Liv Tyler aus Der unglaubliche Hulk kehrt in Captain America-Fortsetzung zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielt Liv Tyler ebenfalls in Captain America 4 mit. Zuletzt war die als Arwen aus der Herr der Ringe-Trilogie bekannte Schauspielerin 2008 in Der unglaubliche Hulk als Betty Ross zu sehen.

Sie ist die Tochter von General Thaddeus “Thunderbolt” Ross, der damals von William Hurt verkörpert wurde. Der im März 2022 verstorbene Darsteller wird in Captain America 4 von Harrison Ford in der Rolle ersetzt.

Neben Anthony Mackie und Liv Tyler sind in Captain America 4 unter anderem noch Tim Blake Nelson als Samuel Sterns und Danny Ramirez als Joaquin Torres dabei. Bei uns soll der MCU-Blockbuster am 1. Mai 2024 in den Kinos starten.

Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. WandaVision machte 2021 den Anfang und begründete die neue Generation der MCU-Serien. Sie sind enger mit den Filmen verzahnt und beinhalten häufig bekannte MCU-Figuren- und Stars. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schafft es Loki auf den ersten Platz? Oder doch die gefeierte erste MCU-Serie bei Disney+, WandaVision? Und mit welcher MCU-Serie konnten wir gar nichts anfangen? Am Ende des Podcast blicken wir kurz in die Zukunft, wenn Serie wie Secret Invasion mit Emilia Clarke erscheinen.