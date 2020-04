Marvel-Star reicht nicht: Netflix setzt 10. Serie dieses Jahr ab

Eine Staffel, acht Folgen, das war's: Die Netflix-Serie Turn Up Charlie ist beendet. Marvel-Star Idris Elba spielt einen erfolglosen DJ. Das sind alle Absetzungen des Jahres.

Die Comedy Turn Up Charlie geht nicht weiter. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Streamingdienst Netflix die Serie nach einer Staffel abgesetzt. Star der Geschichte um einen Londoner DJ ist Idris Elba, der Marvel-Fans als Heimdall aus den Thor- und Avengers-Filmen bekannt ist.

Darum geht es in Turn Up Charlie bei Netflix

Die 8 Folgen der ersten Staffel könnt ihr auch der Absetzung noch immer streamen. Elba (Luther) spielt den DJ Charlie, der vor über 20 Jahren ein Superstar der Branche war und den Traum nicht aufgibt, einen weiteren Hit zu landen. In den Neuzigern lieferte er ein One-Hit-Wonder ab. Jetzt kümmert er sich um die Tochter seines besten Freundes und darf dafür das Studio von dessen Frau benutzen.

Der Trailer zu Turn Up Charlie

Turn Up Charlie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Turn Up Charlie ist das nächste Absetz-Opfer von Netflix

Die Absetzung von Turn Up Charlie verlief durchaus ungewöhnlich für Netflix-Verhältnisse. Normalerweise beendet der Streamingdienst erfolglose Serien ein bis zwei Monate nach deren Ausstrahlung. Sammeln die Debüt-Staffeln in diesem Zeitraum nicht genug Zuschauer und ist auch keine Besserung in Sicht, macht Netflix kurzen Prozess.

Turn Up Charlie ist schon über ein Jahr alt, konnte aber offenbar ebenfalls nicht die erforderliche Zahl Zuschauer sammeln.

Dieses Vorgehen, das von einem Algorithmus kontrolliert wird, führte zusammen mit Turn up Charlie schon zu 10 Absetzungen im Jahr 2020.



Alle abgesetzten Netflix-Serien des Jahres

A.J. and the Queen

October Faction

V-Wars

Messiah

Sterbliche

Marianne

Osmosis

Spinning Out

Soundtrack

Turn Up Charlie

Auf den gesamten Output neu veröffentlichter Serien betrachtet, erscheint die Quote sogar recht human. Der Start von mindestens 149 neuen Netflix-Serien im Jahr 2020 ist sicher, wahrscheinlich werden es mehr. Etwa 71 noch laufende Netflix-Serien gehen dieses Jahr mit neuen Staffeln weiter. Die Zahl neuer Serien übersteigt also die der fortgeführten. Kein Wunder, dass der Streamingdienst aussieben muss.

