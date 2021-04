Marvel-Star Ryan Reynolds ist jetzt in jedem Film Deadpool: Trailer zur neuen Actionkomödie beweist es

Vor Deadpool 3 wird Ryan Reynolds nochmal Bodyguard. Der Trailer zu The Hitman's Wife's Bodyguard ist und entpuppt sich als perfekte Vorbereitung für den MCU-Eintritt.

In der Welt, in der Bodyguards aussehen wie Ryan Reynolds, gibt es den Preis "Bodyguard of the Year". Diese spannende Info enthüllt der erste Trailer zur neuen Ryan Reynolds-Actionkomödie The Hitman's Wife's Bodyguard.

Der actiongeladene Trailer The Hitman's Wife's Bodyguard mit Deadpool Ryan Reynolds

Das ist die Fortsetzung zu dem fast gleichnamigen Mini-Hit Killer's Bodyguard aus dem Jahr 2017, der schon damals die unterhaltsamsten Deadpool-Zutaten in einen soliden Genre-Film mixte. Soll heißen: Vor allem auf Ryan Reynolds und dessen Talent für (selbst)ironische Sprüche setzte.

Hitman’s Wife’s Bodyguard - Trailer 1 (English) – HD

The Hitman's Wife's Bodyguard ist der perfekte Film für Ryan Reynolds' Deadpool-Formel

Bald ist Deadpool wahrscheinlich im MCU unterwegs, so hält Reynolds die Rolle warm. Der Marvel-Star fühlt sich mittlerweile sowieso am wohlsten in witzigen Actionfilmen, in denen er eigentlich bedrohliche Situationen (Schießereien, Verfolgungsjagden, Entführungen) mit schrägen Gesichtsausdrücken und trockenen Meta-Sprüchen ausbremsen kann.

The Hitman's Wife's Bodyguard hat all das, Verfolgungsjagden, Schießereien, Schießereien während Verfolgungsjagden etc. Zudem kann sich Reynolds mit kompetenten Gegenparts in schnellen Dialogen balgen. Salma Hayek spielt die Frau des Profikillers, deren Bodyguard Ryan Reynolds ist. Samuel L. Jackson ist der Profikiller.



Handlung: Marvel-Trio für The Hitman's Wife's Bodyguard

Die Handlung der Fortsetzung ist noch überschaubar. Der Film spielt vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Michael, das ist Reynolds' Charakter, ist ausgebrannt und braucht Urlaub. Er hängt dafür jegliches Bodyguard-Equipment an den Nagel.

Im Urlaub bleibt es nicht lange ruhig. Killer Darius (Samuel L. Jackson, Avengers) und Sonia (Salma Hayek, bald in Marvel's Eternals) stören die Erholung, neue Bedrohungen und neue Abenteuer warten auf das Trio.

The Hitman's Wife's Bodyguard startet am 19. August 2021 in den Kinos, voraussichtlich.

