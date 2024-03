Marvel-Star will von Keanu Reeves in John Wick 5 verprügelt werden – und der Grund überrascht

Auch wenn Anthony Mackie bald als neuer Captain America zu sehen sein wird, glaubt der Marvel-Star, dass es einen Kampf mit Keanu Reeves braucht, um bei seinen Kindern zu landen.

Anthony Mackie hat in der Captain America-Reihe sowie der Serie The Falcon and The Winter Soldier bereits eindrücklich bewiesen, dass er ein knallharter Action-Star ist. So wird der Schauspieler in Captain America 4: Brave New World im nächsten Jahr sogar als titelgebender Held zu sehen sein und Chris Evans in der Hauptrolle ablösen.

Offenbar ist das für Mackie jedoch nicht genug, um vor seinen Kindern als cooler Vater dazustehen. Wie der Schauspieler im Gespräch mit Total Film im Rahmen der Pressetour zur 2. Staffel von Twisted Metal erklärte, würde er aus genau diesem Grund gerne einmal gegen John Wick-Star Keanu Reeves antreten.

Anthony Mackie will in John Wick 5 dabei sein – um gegen Keanu Reeves zu kämpfen

Demnach gab sich der Marvel-Star überzeugt, dass er im Kampf mit Keanu Reeves in einem neuen John Wick-Film eine gute Figur machen würde, da er bei seinem aktuellen Serienhit Twisted Metal bereits gegen Profi-Wrestler antrat:

Ich versuche, Keanu Reeves dazu zu bringen, mich für John Wick 5 oder [John Wick 6] in Betracht zu ziehen. Ich denke, das wird mich zu einem coolen Vater machen, wenn ich eine fünfminütige Kampfszene mit Keanu Reeves hätte. Ich werde einen harten Kampf liefern! [Profi-Wrestler] Samoa Joe hat mir in [Twisted Metal] ins Gesicht geschlagen und ich bin nicht umgefallen!

Disney Anthony Mackie in Captain America 4

Tatsächlich bestehen zwischen Mackie und der John Wick-Reihe ein paar lose Verbindungen. So schrieb John Wick-Schöpfer Derek Kolstad auch an The Falcon and The Winter Soldier mit, während die Regisseure Chad Stahelski und David Leitch bei Captain America: Civil War in der Second Unit arbeiteten. Ob das reicht, um sich für John Wick: Kapitel 5 zu bewerben, bleibt vorerst abzuwarten.

Wie geht es mit der John Wick-Reihe weiter?

John Wick 5 soll sich aktuell in der frühen Entwicklungsphase befinden. Zunächst wird uns jedoch das Spin-Off Ballerina in den Lichtspielhäusern erwarten, das aufgrund umfangreicher Nachdrehs der Actionszenen erst kürzlich um ein Jahr verschoben wurde.

Für den Streifen mit Keine Zeit zu Sterben-Star Ana de Armas und Keanu Reeves ist ein neuer US-Kinostart am 7. Juni 2025 angesetzt. Wann der Film hierzulande erscheinen wird, steht dagegen noch nicht fest.

