Marvel versteckt in Spider-Man: No Way Home eine große Thor 4-Krise direkt vor unseren Augen

Auf Reddit ist eine interessante Theorie zu Spider-Man: No Way Home aufgetaucht, die den Film mit Thor 4 verbindet. Dabei geht es vor allem um einen sehr prominenten Gott.

Der neuste MCU-Kracher Spider-Man: No Way Home ist durch das Multiversum so vollgestopft mit Spektakel, dass einem schon mal Kleinigkeiten entgehen können. Dazu gehören auch die wenigen Szenen mit dem wie immer temperamentvollen Nachrichtensprecher J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), der das Geschehen rund um den Marvel-Helden kommentiert.

Jetzt ist eine neue Reddit-Theorie aufgetaucht, die einen kleinen Moment aus einer dieser Passagen mit Thor 4: Love and Thunder verbindet. Angeblich wird hier schon eine große Götter-Krise aus dem kommenden MCU-Blockbuster angedeutet.

In Spider-Man: No Way Home versteckt sich angeblich eine Zeus-Referenz aus Thor 4

Seiten wie Comic Book haben die Theorie aufgegriffen, die von dem Reddit-Nutzer u/KingEuronIIIGreyjoy stammt. Darin schreibt er über eine der J. Jonah Jameson-Szenen aus dem neuen Spider-Man-Film, in dem am unteren Teil des Bildschirms verschiedene Nachrichten angezeigt werden.

Eine Meldung besteht aus dem Satz "Politischer Aufruhr in New Asgard, da Z...". Der Rest des Satzes wird nach dem Buchstaben Z abgeschnitten und nicht weiter ausgeführt. Durch die Erwähnung von New Asgard zieht der Reddit-Nutzer aber eine klare Verbindung zu Thor 4. Der Buchstabe Z dürfte eine Referenz zu einer der neuen Figuren in dem MCU-Blockbuster und gleichzeitig der Name eines ikonischen Gottes sein: Zeus!

Dieses Jahr hat sich Thor 4-Schauspieler Russell Crowe schon verplappert und verraten, dass er in dem Marvel-Film die Rolle des Zeus spielen wird. Auch wenn der Auftritt des legendären Gottes nicht allzu groß ausfallen soll, stellt der Reddit-Nutzer die These auf, dass Zeus wegen Bösewicht Gorr in New Asgard eintrifft. In Thor 4 spielt Christian Bale den mächtigen Götterschlächter.

Nachdem Gorr wohl auch die Jagd auf griechische Götter wie Zeus eröffnet, könnte dieser die Hilfe von Thor auf New Asgard suchen. Da Thor nach Avengers: Endgame aber noch mit den Guardians of the Galaxy unterwegs ist, dürfte Zeus erstmal nur die aktuelle Asgard-Königin Valkyrie (Tessa Thompson) antreffen, was zu weiterem politischen Aufruhr und Diskussionen führen dürfte.

Falls ihr dieses Easter Egg nochmal selbst überprüfen wollt, dann könnt ihr Spider-Man: No Way Home zurzeit noch im Kino schauen. Wie viel von der Theorie des Reddit-Nutzers letztlich in dem kommenden MCU-Film landet, erfahren wir frühestens ab dem 6. Juli 2022. Dann soll Thor 4: Love and Thunder bei uns in den Kinos starten.

