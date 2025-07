Marvels Fantastic Four: Ist der ungewöhnliche Stil die Rettung des MCU?

Marvel-Fans aufgepasst! Die Fantastic Four kehren zurück und bringen einen frischen, retro-futuristischen Look mit. Ob das gelingt, diskutieren unsere MCU-Experten.

Ist die Superhelden-Formel abgenutzt oder kann ein neuer Stil die müden Geister wecken? Hardy und Bea aus dem Moviepilot-Video-Team haben sich The Fantastic Four: First Steps genauer angesehen und teilen ihre Eindrücke zum neusten Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Dabei geht es nicht nur um die Besetzung und die Story, sondern vor allem um den einzigartigen Look des Films, der sich deutlich von anderen MCU-Produktionen abhebt.



Fantastic Four: Unsere Experten erklären den Reiz des Retro-Looks

Fantastic Four: First Steps spielt in retro-futuristischen Welt

Willkommen in der retro-futuristischen Zukunft der 1960er Jahre: Hier kehren der Wissenschaftler Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Sues Bruder Johnny (Joseph Quinn) und Reeds bester Freund Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) nach einer Weltraum-Mission mit außergewöhnlichen Kräften zurück und werden zum Super-Quartett der Fantastic Four: Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing.

Die größte Bedrohung ereilt sie allerdings in Form von Galactus (Ralph Ineson), einem Weltraumgott, der die Erde mit seiner geheimnisvollen Gesandten Silver Surfer (Julia Garner) heimsucht. Wenn die vier nicht wollen, dass ihr Planet verschlungen wird, müssen sie etwas unternehmen, auch wenn der Konflikt plötzlich sehr persönlich wird.

Der Look von Fantastic Four: First Steps erinnert an die ersten Filme des MCU

Im ersten Teil des Videos teilt Hardy seine ersten Eindrücke von Fantastic Four: First Steps. Besonders angetan ist er von dem Retro-Futurismus, der sich durch das gesamte Produktionsdesign zieht. Dieser Stilbruch erinnert an die Filme der ersten Phase des MCU, die sich durch einen raueren, weniger perfektionierten Look auszeichneten. Er sieht hier eine Chance für Marvel, sich von dem Einheitsbrei der letzten Jahre zu lösen und wieder mehr eigenständige Filme zu produzieren. Er lobt, dass sich in diesem Film die Comic-Logik organischer anfühlt.

Weniger begeistert ist Hardy vom CGI, dessen Qualität nicht an die Konkurrenz herankommt. Außerdem verliert sich der Retro-Look im Verlauf des Films etwas. Trotz dieser Kritikpunkte überwiegt jedoch der positive Eindruck, insbesondere dank der Chemie zwischen den Darstellenden.

Im späteren Verlauf nimmt Bea den Faden auf. Sie beschreibt ihre ersten Eindrücke des Films und hebt die tolle Besetzung hervor. Sie lobt, dass viele Kleinigkeiten mit Liebe umgesetzt wurden. Auch ihr Eindruck ist, dass man den Schauspielern die Freude ansieht und sie das Vertrauen geschenkt bekommen haben, sich bei der Produktion auszutoben. Problematischer sei die Laufzeit von Fantastic Four: First Steps, da den Gegenspielern zu wenig Tiefe gegeben wurde. Am Ende überwiegt aber auch bei ihr die Freude über den Marvel-Film.

Fantastic Four: First Steps läuft seit dem 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos.