Matrix 4-Duell geplatzt: John Wick 4 mit Keanu Reeves kommt viel später

Der geplante Kinostart von John Wick 4 wurde um ein Jahr verschoben. Das ursprüngliche Datum der Fortsetzung mit Keanu Reeves hat sich bereits Matrix 4 gesichert.

Wegen der vorherrschenden Coronakrise werden geplante Kinostarttermine weiter durcheinandergewirbelt und verschoben. Kaum ein großer Studiofilm aus diesem und auch schon aus dem nächsten Jahr bleibt von dieser Entwicklung verschont.

Nach Verschiebungen von Filmen wie James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben, Mulan, The Batman und vielen kommenden Marvel-Produktionen müssen Actionfans nun auch länger auf die Fortsetzung der John Wick-Reihe warten. John Wick: Kapitel 4 startet erst über ein Jahr später.

Matrix 4 hat sich den Kinostart von John Wick 4 geschnappt

Aufgrund des Coronavirus, durch das sämtliche Kinos noch auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben müssen, hat auch das Studio Lionsgate laut Deadline verschiedene Starts seiner Filme geändert.

Dazu zählt auch John Wick 4 mit Keanu Reeves, der in den USA am 21. Mai 2021 in den Kinos angelaufen wäre. Jetzt wurde der Start des Films auf den 27. Mai 2022 verschoben. Ein wichtiges Datum, da in den USA hier das lange Memorial Day-Wochenende stattfindet und mehr Zeit für Kinobesuche bietet.

Im Video spekulieren wir über die Zukunft der John Wick-Reihe

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

Der 21. Mai 2021 betrifft neben John Wick 4 auch noch einen anderen Film mit Keanu Reeves. Schon vor einer Weile wurde bekannt, dass Matrix 4 ebenfalls an diesem Datum in die US-Kinos kommen soll. Damals zur Verkündung wirkte es so, als würden John Wick 4 und Matrix 4 dadurch wie in einem spannenden Blockbuster-Showdown gegeneinander antreten müssen.

Durch die John Wick 4-Verschiebung wurde dieser Showdown aber jetzt endgültig abgeblasen. Ob Matrix 4 jedoch auch noch verschoben werden muss, steht zurzeit nicht fest. Ein neuer deutscher Kinostart für John Wick 4 steht auch noch aus.

