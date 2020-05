Unklarheit über Matrix 4 mit Keanu Reeves: So geht es nach dem Drehstopp weiter

Auch die Dreharbeiten zu Matrix 4 mit Keanu Reeves mussten aufgrund des Coronavirus unterbrochen werden. Ein neuer Bericht enthüllt nun, wie es mit der Fortsetzung weitergeht.

Anfang Februar fiel die erste Klappe bei den Dreharbeiten zu Matrix 4 mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen. Regisseurin Lana Wachowski wählte die Straßen von San Francisco als Schauplatz für aufwendige Außenaufnahmen, von denen wir uns dank diverser Set-Videos bereits einen ersten Eindruck verschaffen konnten.

Im Anschluss sollte die Produktion nach Deutschland ins Studio Babelsberg wandern, schlussendlich sorgte aber die Ausbreitung des Coronavirus dafür, dass die Dreharbeiten wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden mussten. Wie Variety nun herausgefunden hat, plant Warner Bros. bereits den nächsten Schritt.

Dreharbeiten zu Matrix 4 sollen im Juli wieder starten

Anfang Juli sollen die Dreharbeiten zu Matrix 4 wieder aufgenommen werden. Ob die Produktion dafür nach Babelsberg zurückkehrt, ist aufgrund der aktuellen Situation zu bezweifeln. Um die Beteiligung aller Schauspieler zu gewährleisten, wurde die Verträge um acht Wochen verlängert, so die Quellen der Variety.

Das Wichtigste zu Matrix 4 im Video:

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Daraus ergibt sich vor allem eine spannende Frage: Wird Matrix 4 trotzdem pünktlich am 20. Mai 2021 in den Kinos starten? Aufgrund von COVID-19 wurden bereits zahlreiche Hollywood-Blockbuster verschoben, die sich aktuell in Produktion befinden, darunter auch der ebenfalls aus dem Hause Warner stammende The Batman mit Robert Pattinson.

Wenn wir nun bedenken, dass die Produktion von Matrix 4 noch bis Juli stillsteht und weitere acht Wochen an Dreharbeiten geplant sind, scheint eine Startterminverschiebung durchaus wahrscheinlich. Auch John Wick: Kapitel 4, der in den USA am gleichen Tag wie Matrix 4 im Kino anlaufen sollte, wurde um ein ganzes Jahr nach hinten geschoben.

Glaubt ihr, der aktuelle Kinostart von Matrix 4 kann eingehalten werden?