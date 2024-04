Matrix 5 ist ein Fehler und zeigt mal wieder Hollywoods Ideenlosigkeit

Bei Matrix 5 wird erstmals niemand mit dem Name Wachowski hinter der Kamera stehen. Doch obwohl die Neuausrichtung interessant klingt, ist eine Fortsetzung unnötig.

Mit Matrix revolutionierten Lilly Wachowski und Lana Wachowski das Action-Kino. Passend zur Jahrtausendwende wurde ein neues Kinozeitalter eingeläutet, das von digitalen Parallelwelten und artifiziellen Realitäten geprägt war. Das Wort Matrix schlich sich in den popkulturellen Sprachgebrauch ein und brachte ein Gefühl der modernen Paranoia auf den Punkt. Das offene Ende des Films war ausschlaggebend dafür, wie sehr eben jenes Gefühl von der Leinwand in die Realität überschwappte. Ein Franchise hätte aus Matrix nie werden dürfen. Doch vor wenigen Tagen wurde bereits Matrix 5 angekündigt.

Warum Matrix 5 unnötig ist, erklärt euch Yves hier ausführlich:

Matrix 5 kommt - WARUM? | Meinung

Schon Teil 4, Matrix Resurrections, war für Yves eine stichpunktartige Abarbeitung aller Probleme von späten Fortsetzungen. Dem vorangestellt war im Film ein Meta-Diskurs über die Sequel-Kultur von Hollywood, der genau diese Problematiken adressierte. Im Kontext der Ankündigung von Matrix 5 und der Neuausrichtung hinter der Kamera hat dieser noch mal an Brisanz dazugewonnen.

Matrix 5 will sich neu erfinden

Schon der vierte Ableger der Matrix-Reihe bot eine entscheidende Änderung: Von dem Regie-Duo der Wachowski-Schwestern war plötzlich nur noch die Hälfte da. Nun halten sich die Wachowskis ganz heraus. Auf dem Regiestuhl und hinter der Schreibmaschine wird für Matrix 5 Drew Goddard Platz nehmen. Der Regisseur von The Cabin in the Woods und dem laut Yves sträflich übersehenen Bad Times at the El Royale sowie Serienschöpfer von Marvel's Daredevil klingt nach einer interessanten Wahl.

Für mehr Videos von Yves folgt dem Moviepilot-Kanal auf YouTube

Ob dieser Neuanstrich dem Gefühl von Hollywoods Ideenlosigkeit entgegenwirken kann, wird sich zeigen. Doch ist die Frage berechtigt, wie viel Potenzial überhaupt noch in der Matrix-Idee steckt. Trotz Wachowski-Einfluss enttäuschte schon Matrix Resurrections viele Fans. Selbst die Schöpfer schienen nicht mehr viel aus ihrer eigenen Schöpfung herausholen zu können, außer Selbstkritik. Um direkt aus Matrix 4 zu zitieren: “Ich weiß, du sagtest, die Geschichte wäre für dich vorbei. Aber das ist das Ding mit Geschichten: Sie enden nie wirklich, oder?”