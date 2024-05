"Arrogantes Ar***loch": Harry Potter-Regisseur wurde von schimpfendem Fantasy-Meister von dem Job überzeugt

Harry Potter 3-Regisseur Alfonso Cuarón musste sich von seinem geschätzten Kollegen Guillermo del Toro erst mit harschen Worten zu dem Fantasy-Erfolg überreden lassen.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum. Regisseur Alfonso Cuarón (Children of Men) führte das Fantasy-Franchise 2004 mit dem dritten Film in eine neue Richtung, als Harry, Hermine und Ron von Kindern zu Jugendlichen reiften. Doch er hätte den Regie-Job beinahe abgelehnt, wenn da nicht ein schimpfender Guillermo del Toro gewesen wäre.



Harry Potter 3 verdanken wir Guillermo del Toros Beleidigungen

Rückblickend erinnert Alfonso Cuarón sich in einem Interview mit Total Film , wie sehr das Angebot, beim dritten Harry Potter-Film Regie zu führen, ihn damals verwirrte. Der mexikanische Filmemacher hatte gerade Y Tu Mama Tambien gedreht und mit dem britischen Fantasy-Phänomen wenig am Hut. Also wendete er sich irritiert an seinen Freund und Kollegen, den heutigen Fantasy-Meister Guillermo del Toro (Pans Labyrinth, Hellboy):

Ich rede oft mit Guillermo [del Toro] und sagte ein paar Tage später zu ihm: 'Weißt du, es ist wirklich seltsam, dass sie mir diesen Harry Potter-Film angeboten haben. [...] Er antwortete: 'Warte, warte, warte, du hast Harry Potter nicht gelesen?' Und ich meinte: 'Ich glaube, das ist nichts für mich.' Woraufhin er mir mit einem sehr blumigem, spanischen Wortschatz erklärte: 'Du bist ein arrogantes Arschloch.'

In Wahrheit sollen die Beleidigungen laut Variety sogar noch um einiges ausfallender gewesen sein, als Guillermo del Toro Alfonso Cuarón dazu verdonnerte, sofort in einen "verf***ten Buchladen zu gehen, die Bücher zu kaufen und ihn dann sofort anzurufen." Er erkannte in dem Fantasy-Stoff die Chance, die sein Freund nicht sah. Cuarón erinnert sich weiter:

Wenn er so mit dir redet, nun, dann musst du einen Buchladen besuchen. [...] Danach rief ich ihn an und sagte: 'Das Material ist wirklich großartig'. Und er meinte: 'Na siehst du, du verdammter ...' – nun, der Rest lässt sich aus dem Spanischen nicht übersetzen.

Alfonso Cuarón übernahm daraufhin die Regie bei Harry Potter und der Gefangene von Askaban und der Rest ist Geschichte. Produzent David Heyman erklärte Total Film übrigens zum 20-jährigen Jubiläum seine Beweggründe, den mexikanischen Regisseur anzuheuern: Y Tu Mama Tambien war ein sensibler Film über das Ende der Jugend und Harry Potter 3 der Film über den Beginn des magischen Teenager-Daseins.

