MCU-Gerücht: Reboot bringt den beliebtesten Helden aus den Marvel-Netflix-Serien zurück

Nachdem Daredevil, Jessica Jones und Co. das Streaming-Angebot von Netflix verlassen haben, kündigt sich in der Gerüchteküche ein Reboot des roten Teufels bei Disney+ an.

Für einen kurzen Zeitpunkt sah es so aus, als werden wir nie wieder etwas, von den Marvel-Serien hören, die im Lauf der vergangenen Jahre auf Netflix veröffentlicht wurden. Doch dann kehrte Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil in dem Multiversums-Abenteuer Spider-Man: No Way Home zurück, dicht gefolgt von seiner Nemesis. Der Bösewicht Kingpin, gespielt von Vincent D'Onofrio, mischte in den letzten Episoden von Hawkeye mit, sodass sich Marvel-Fans die Frage stellten, ob wir in Zukunft noch mehr Figuren aus der Netflix-Ecke im Kreis der Avengers begrüßen dürfen. Ein neues Gerücht verstärkt die Hoffnung: Ein Daredevil-Reboot wird immer wahrscheinlicher. Daredevil-Reboot mit Charlie Cox soll für Disney+ kommen Wie die Scoop-Seite Murphy's Multiverse erfahren hat, befindet sich eine neue Daredevil-Serie für Disney+ in Arbeit. Die unter dem Dach von Disney gegründete Produktionsfirma Blind Faith Productions LLC soll das Projekt stemmen. Auch bei Production Weekly wird ein Daredevil-Reboot gelistet, wie Comic Book ergänzt. Als Produzenten tauchen Marvel-Chef Kevin Feige und Chris Gary auf. Gary war zuletzt in die Produktion der exklusiv auf Disney+ veröffentlichten Dokumentation Marvel's Behind the Mask involviert. Darüber hinaus war er an dem gefeierten Coming-of-Age-Film Vielleicht lieber morgen beteiligt. Wann startet das Daredevil-Reboot auf Disney? Einen konkreten Starttermin steht noch aus, genauso wie die Bestätigung von offizieller Seite, dass sich das Projekt überhaupt in Produktion befindet. Angeblich sollen die Dreharbeiten noch vor Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2023 beginnen. Realistisch wäre damit ein Start irgendwann 2024 auf Disney+.