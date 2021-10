Mega-DC-Event: Erster The Flash-Trailer bringt den legendärsten Batman zurück

Beim DC FanDome wurde ein erster Einblick in The Flash präsentiert. Darin hören und sehen wir Michael Keaton in seiner legendären Batman-Rolle – aber nur fies angedeutet.

Nach dem Synder-Cut von Justice League erwartet uns mit dem The Flash-Solofilm eins der größten DC-Events. In dem Blockbuster wird der Superheld dank Zeitreisen ein Multiversum erschaffen, das unter anderem Michael Keaton und Ben Affleck in ihren Batman-Rollen zurückbringt und vereint.

Beim DC FanDome hat The Flash-Star Ezra Miller zuerst erklärt, dass es noch keinen richtigen Teaser oder Trailer zum Film gibt. Einen kleinen Einblick gab es trotzdem und der bringt direkt Keatons Dunklen Ritter zurück – aber nur auf sehr fies angedeutete Art!

Erster Einblick in The Flash steigert die Batman-Spannung unerträglich

Die ersten Szenen aus dem kommenden DC-Höhepunkt zeigen Barry Allen bei einer Zeitreise, durch die er seine Mutter aufsucht. Begleitet werden die Eindrücke von Michael Keatons Stimme aus dem Off. Ganz am Ende tritt er dann auch im Batman-Anzug auf. Bis auf die spitzen Ohren bekommen wir aber leider nicht mehr zu sehen. Ein zweiter The Flash und Supergirl (Sasha Calle) treten auch schon ganz kurz auf.

Schaut das erste Video zu The Flash:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Als Inspiration für den kommenden The Flash-Solofilm soll die Flashpoint-Comicvorlage von 2011 dienen. In dieser Geschichte findet sich Barry Allen aka Flash in einer alternativen Welt wieder, in der unter anderem Bruce Waynes Vater Thomas zu einem skrupellosen Batman geworden ist.



Bis zum Start des Blockbusters müssen sich DC-Fans noch eine Weile gedulden. The Flash soll am 3. November 2022 in die deutschen Kinos kommen.



