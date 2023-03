Mega-Rückkehr von Ben Affleck bei DC angeblich geleakt: Laut Gerücht dreht er neuen Batman & Robin-Film, aber es gibt einen Haken

Ex-Batman-Star Ben Affleck könnte schon bald ins DC-Universum zurückkehren. Dieses Mal jedoch mit völlig anderen Aufgaben: Laut einem Gerücht soll er den neuen Batman-Film inszenieren.

Nachdem James Gunn und Peter Safran die ersten Projekte des neuen DC-Universums enthüllt haben, steht die Frage im Raum, welche Talente für diese gesichert werden. Während die Rückkehr von Henry Cavill als Superman offiziell ausgeschlossen wurde, könnte ein anderes DCEU-Gesicht bald zurückkehren: Ben Affleck.

Affleck war in den vergangenen Jahren mehrmals als Batman zu sehen. Seinen ersten Auftritt hatte er in dem Crossover-Film Batman v Superman, sein letzter folgt dieses Jahr in dem Multiversums-Abenteuer The Flash. Gunn hat bereits durchblicken lassen, dass er in Zukunft mit ihm zusammenarbeiten will, allerdings nicht als Schauspieler.

The Brave and the Bold: Ben Affleck soll den neuen Film über Batman und Robin im DC Universe inszenieren

Laut einem neuen Gerücht, das von Above the Line kommt, handelt es sich bei Afflecks neuem DC-Engagement um einen Regieposten: Affleck soll The Brave and the Bold in Szene setzen, der uns einen neuen Batman und Robin vorstellt. Es ist nicht das erste Mal, dass Affleck mit einem solchen Projekt in Verbindung gebracht wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Flash schauen:

The Flash – Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn Affleck nicht vor der Kamera als Batman zurückkehrt, könnte hier ein Traum für den Schauspieler und Regisseur in Erfüllung gehen. Schon im alten DCEU hatte er versucht, einen eigenen Film über den dunklen Ritter umzusetzen. Der ist jedoch immer wieder auseinandergefallen und hat irgendwann Platz für The Batman gemacht.

Nun sieht es so aus, als erhält Affleck eine zweite Chance. Mit The Brave and the Bold könnte er sein DC-Vermächtnis um eine weitere Facette erweitern. Seine Talente als Regisseur stellte er bereits mit Filmen wie Gone Baby Gone und The Town unter Beweis, ganz zu schweigen von dem Oscar-Gewinner Argo.

