Mega-Trailer von Marvel zeigt die ersten richtigen Bilder aus Eternals und noch viel (!) mehr

Das Marvel Cinematic Universe ist zurück - und zwar nicht nur auf Disney+. Ein Mega-Trailer enthüllt die ersten Bilder aus Eternals und verrät, was in Zukunft noch alles kommt.

Im Marvel Cinematic Universe war es letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ungewohnt ruhig. Doch jetzt kehrt Hollywood mächtigstes Franchise nach und nach zurück. Den Anfang haben WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier auf Disney+ gemacht. Doch jetzt geht es erst richtig los.

Marvel teast Eternals und Fantastic Four mit Mega-Trailer

Disney und Marvel haben einen neuen Mega-Trailer veröffentlicht, der vor allem in seiner zweiten Hälfte spannend ist. Nicht nur bekommen wir endlich die ersten bewegten Bilder aus Eternals zu Gesicht. Auch zahlreiche Logos für kommende Filme mit Kinostarts werden eingeblendet - sogar ein Fantastic Four-Teaser ist dabei!

Hier könnt ihr den Marvel-Mega-Trailer schauen:

Marvel Studios Celebrates The Movies - Sizzle Reel (English) HD

Der Trailer legt seinen Fokus auf folgende MCU-Filme:

Besonders zwei Titelenthüllungen sind interessant. Die Black Panther-Fortsetzung erhält den Zusatz Wakanda Forever - das bekannteste Zitat aus dem ersten Teil. Noch größer ist die Veränderung bei Captain Marvel 2. Der heißt fortan The Marvels, was bekräftigt, dass wir gleich mehrere Superheldinnen sehen werden.

Drei Superheldinnen für Captain Marvel 2 aka The Marvels

Neben der von Brie Larson verkörperten Carol Danvers setzt sich das Team von The Marvels voraussichtlich aus Kamala Khan (Iman Vellani) und Monica Rambeau (Teyonah Parris) zusammen. Khan wird zuvor in ihrer eigenen Ms. Marvel-Serie auf Disney+ eingeführt. Rambeau kennen wir aus WandaVision.

Alle im Trailer angekündigten Filme haben einen Kinostart. Die einzige Ausnahme ist Fantastic Four. Hier gibt Marvel vor allem ein Versprechen an die Fans: Etwas befindet sich in Entwicklung, ihr müsst euch aber noch gedulden. Als Regisseur wurde dafür schon Jon Watts bestätigt, der alle bisherigen Spider-Man-Filme im MCU inszeniert hat.

