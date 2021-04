Mega-Überraschung für American Horror Story-Fans: Neue Serie bringt Monster der ersten Stunde zurück

In diesem Jahr kehrt die Anthologie-Serie American Horror Story mit einer 10. Staffel und einer komplett neuen Serie zurück. Diese wird dorthin zurückkehren, wo alles begann und uns mit der Rückkehr eines Monsters der ersten Stunde überraschen.

Die kreativen Köpfe hinter der beliebten Horrorserie American Horror Story haben sich für 2021 etwas ganz Besonderes ausgedacht. Während uns in der Double Feature betitelten 10. Staffel zwei Mini-Seasons in einer erwarten, können sich Gruselfans auch auf die erste Spin-off-Serie American Horror Stories freuen. Und diese hält einige Überraschungen bereit.

Derzeit werden die 10. Staffel sowie American Horror Stories eifrig gedreht. Was uns darin genau erwartet, darüber hüllen sich die Macher*innen in Schwiegen. Und das aus gutem Grund. Auf Instagram sind vor Kurzem neue Set-Fotos aufgetaucht, die Großes für die neue Serie ankündigen: American Horror Stories bringt einen ikonischen Schurken zurück.

Achtung, es folgen mögliche Spoiler zu American Horror Stories.

Neue American Horror Story-Serie kehrt dahin zurück, wo das Grauen begann

American Horror Stories wird das erste Spin-off zu American Horror Story. Darin werden neue Gruselszenarien nicht mehr pro Staffel, sondern pro Folge erzählt. Insgesamt 16 Folgen soll die 1. Staffel umfassen und zahlreiche bekannte Darsteller*innen aus 10 Jahren American Horror Story zurückbringen.

Bestätigt wurden noch keine Rückkehrenden der AHS-Besetzung - bis jetzt. Set-Fotos haben nun verraten, dass Evan Peters, der in AHS 1984 erstmals eine Staffel aussetzte und demnächst in der 10. Staffel wieder zu sehen ist auch im Spin-off auftreten wird. Er wird erneut in die Rolle des Tate Langdon schlüpfen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer ist Tate Langdon? Wir erinnern uns zurück an die allererste Staffel American Horror Story: Murder House. Hier lernten wir Tate als toten Jugendlichen kennen, der zu Lebzeiten einen Amoklauf an seiner Schule verübte und als Latex-Dämon verkleidet Vivien Harmon vergewaltigte - und somit den Antichristen Michael Langdon zeugte.

Alle Infos: American Horror Story Staffel 10 verspricht doppelten Grusel

In einer Episode der American Horror Stories wird es aber nicht nur ein Wiedersehen mit dem fiesen Tate geben, sondern auch mit dem Ort, an dem alles begann: das Mörderhaus ist zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Spin-off von American Horror Story bringt uns somit nach der Crossover-Staffel Apocalypse ein weiteres Mal zurück an den ersten Hort des Grauens, wo die tote Harmon-Familie und viele weitere Geister hausen. Die Ereignisse aus Staffel 8 wurden dank einer Zeitreise aber komplett ungeschehen gemacht.

Es bleibt also spannend, wie das Wiedersehen mit den unzähligen toten Bewohner*innen des Hauses in der neuen AHS-Serie ausfallen wird und in welcher der zwei vorhandenen Zeitlinien dieses stattfindet.

Die Bestätigung der Rückkehr zum Mörderhaus gibt uns erstmals einen Einblick, was uns in American Horror Stories erwarten. Denn hier werden anscheinend nicht nur komplett neue Gruselgeschichten erzählt, sondern auch Szenarien aus 10 Staffeln American Horror Story aufgegriffen und fortgesetzt.

American Horror Story - Welche Staffeln lohnen sich wirklich?

American Horror Story ist die populärste Horrorserie weltweit und wir prüfen im Podcast, welche Staffel sich wirklich lohnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen Max Wieseler und Esther Stroh dem Phänomen auf den Grund und geben euch einen Überblick über die Horror-Geschichten der ersten 9 Staffeln, die Darsteller/innen, Monster und die komplexe Timeline, die alles miteinander verbindet.



Welche Monster und Figuren aus 10 Staffeln American Horror Story würde ihr gerne im Spin-off wiedersehen?