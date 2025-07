"Meine Karriere ist vorbei": Ralph Fiennes bangte vor 27 Jahren um seine Zukunft, weil niemand an seinen Film glaubte

Kein Star, egal wie talentiert, ist sicher vor einer Niederlage. Im Fall von Ralph Fiennes hätte sein größter Flop beinahe das Aus seiner Karriere bedeutet.

Schon während seiner Schulzeit wurde das Talent von Ralph Fiennes entdeckt und er erlangte an der Royal Academy of Dramatic Art seinen Abschluss. Anschließend wurde er von der renommierten Royal Shakespeare Company engagiert. Nach einigen Jahren am Theater hatte er als Filmschauspieler in Schindlers Liste seinen internationalen Durchbruch. An den Erfolg konnte er mit Der englische Patient anknüpfen, doch dann kam ein verhängnisvoller Misserfolg.

Ralph Fiennes spielte die Hauptrolle im Remake einer Kultserie – und erhielt fast mehrere Goldene Himbeeren

1998 war Ralph Fiennes gestandener Schauspieler und international anerkannt. Seine Reputation brachte ihm die Hauptrolle im Film Mit Schirm, Charme und Melone ein, die er an der Seite von Uma Thurman und Sean Connery spielte. Der Film wurde zu einem phänomenalen Misserfolg, sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritiken. Er wurde als schlechtestes Remake mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet. Auch die Hauptdarsteller:innen wurden bei der Anti-Oscar-Verleihung nominiert, während Fiennes und Thurman zusätzlich als schlechtestes Filmpaar im Rennen waren.

Nach dieser Niederlage dachte Ralph Fiennes, dass er sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen würde. In einem Interview mit Vanity Fair Ende 2024 erinnerte er sich an die Zeit. Niemand glaubte an den Film, deshalb dachte er sich, dass er seine Karriere nun an den Haken hängen kann:

Es gab nicht mal eine Premiere. Es gab nicht mal Vorführungen. Man sagte nur: ‘Bring den Film raus und mach die Augen zu.’ Und da dachte ich buchstäblich, wie man das eben so macht, wenn einem so etwas passiert: Oh, meine Karriere ist vorbei.

Glücklicherweise irrte Fiennes sich und er konnte sich davon erholen. Schon im nächsten Jahr erhielt er frischen Aufwind und wurde wieder optimistischer. Seine Rolle in Das Ende einer Affäre brachte ihn auf Kurs.

Neben vielen anderen Rollen wurde Fiennes erneut bekannt, als er ab dem vierten Teil Lord Voldemort in den Harry Potter-Filmen spielte. Auch wenn er seinen größten Flop wohl nie vergessen wird, gibt es wahrlich mehr als genug Filme, die beweisen, was für ein Ausnahmetalent Fiennes ist. Und falls ihm doch noch Zweifel kommen, kann er auf zahlreiche Preise und Nominierungen zurückblicken.