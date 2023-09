Meister-Regisseur kehrt nach 10 Jahren mit Fantasy-Film zurück: Erst durfte kein einziges Bild gezeigt werden, jetzt gibt es den Trailer

Nach 10 Jahren meldet sich Animations-Gott Hayao Miyazaki mit einem neuen Fantasy-Film zurück. Nachdem erstes Promo-Material komplett verboten wurde, gibt es jetzt doch einen ersten Trailer zu sehen.

Kaum ein anderer Regisseur hat den japanischen Animationsfilm so geprägt wie Hayao Miyazaki. Seine Meisterwerke wie Chihiros Reise ins Zauberland oder Mein Nachbar Totoro machten das Genre über Japan hinaus bekannt. Nach seinem Film Wie der Wind sich hebt von 2013 wollte sich Miyazaki eigentlich in den Ruhestand begeben, aber jetzt erscheint doch nochmal ein neues Werk von ihm.

Mit The Boy and the Heron erwartet uns ein rauschhaftes Fantasy-Abenteuer, zu dem ihr jetzt den ersten Teaser-Trailer schauen könnt. In Japan war der Film vor dem Kino-Start von höchster Geheimhaltung umhüllt.

Hier ist der erste Trailer zum neuen Miyazaki:

The Boy and the Heron - Trailer (English) HD

Darum soll es in Hayao Miyazakis neuem Animationsfilm gehen

In The Boy and the Heron betritt ein Junge namens Mahito, der seine Mutter vermisst, eine Fantasy-Welt zwischen Leben und Tod. Viel mehr ist über die Story von Miyazakis neuem Film nicht bekannt, doch die ersten Szenen aus dem Teaser-Trailer lassen die gewohnten Qualitäten des Japaners erkennen.

In Japan wurde für The Boy and the Heron auf eine unkonventionelle Veröffentlichungsstrategie gesetzt. Da Miyazaki als Name schon zugkräftig genug ist, wurden bis auf ein schlichtes Poster vorab keinerlei Bilder, Trailer oder eine Synopsis zu dem neuen Animationsfilm veröffentlicht.

Wann startet The Boy and the Heron im Kino?

Nachdem der Film in Japan schon Mitte Juli veröffentlicht wurde, kommt Miyazakis (diesmal vielleicht wirklich) letztes Werk am 8. Dezember in die US-Kinos. Ein deutscher Start-Termin ist leider noch nicht bekannt. Vermutlich müssen wir uns noch bis 2024 gedulden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.