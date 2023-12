Meister-Regisseur kehrt zurück: Erster Trailer entfesselt apokalyptischen Sci-Fi-Krieg mit Spider-Man-Star Kirsten Dunst

Nach Sci-Fi-Höhepunkten wie Ex Machina und Devs meldet sich Alex Garland mit einem neuen Film zurück. Schaut den ersten Trailer zu Civil War, der eine düstere Zukunftsvision entwirft.

Nachdem er Drehbücher für Filme wie 28 Days Later und Sunshine geschrieben hat, machte sich Alex Garland in den letzten Jahren vor allem als Regisseur großartiger Sci-Fi-Filme wie Ex Machina einen Namen. Nach dem verstörenden Mindfuck Men von 2022 kommt nächstes Jahr bereits der neue Kinofilm von Garland.

Civil War lässt gesellschaftliche Spannungen apokalyptisch eskalieren. Schaut jetzt den ersten Trailer zum Film mit Stars wie Spider-Man-Darstellerin Kirsten Dunst.

Hier ist der erste Trailer zur Sci-Fi-Vision Civil War:

Civil War - Trailer (English) HD

Sci-Fi-Thriller Civil War soll gesellschaftliche Polarisierung zuspitzen

Im Interview mit dem britischen Telegraph sprach der Regisseur über seine Intention mit Civil War:

[Der Film] spielt an einem unbestimmten Punkt in der Zukunft – gerade weit genug voraus, dass ich eine Erfindung hinzufügen könnte – und dient als Science-Fiction-Allegorie für unsere derzeit polarisierte missliche Lage.

Neben Mary Jane Watson-Darstellerin Kirsten Dunst besteht der Cast des Sci-Fi-Blockbusters unter anderem noch aus Wagner Moura (Narcos), Stephen McKinley Henderson (Dune), Sonoya Mizuno (House of the Dragon), Jojo T. Gibbs (Past Lives), Karl Glusman (Love) und Cailee Spaeny (Priscilla).



Wann läuft Alex Garlands neuer Sci-Fi-Film im Kino?

In den USA wird Civil War im Frühling 2024 veröffentlicht. Ein deutscher Starttermin steht aktuell noch nicht fest. Von Garland könnt ihr unter anderem seinen Sci-Fi-Blockbuster Auslöschung jederzeit im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch Empfehlungen, was ihr in der Advents- und Weihnachtszeit schauen könnt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Dezember vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.