Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre im TV

Für diesen Science-Fiction-Film müsst ihr eure grauen Zellen anstrengen, aber es lohnt sich. Uns gefiel der Thriller so gut, dass er es in einen erlauchten Kreis schaffte.

In diesem Sci-Fi-Film gibt es keine Weltraumschlachten und auch keine Reisen in fremde Welten. Source Code von Duncan Jones spielt mit den Grundsätzen der Multiversums-Theorie und baut daraus einen komplexen Thriller, der überraschend berührend und befriedigend aufgelöst wird.

Source Code ist so stimmig, dass er es in unsere Liste der 50 besten Science-Fiction-Filme seit 2000 auf den respektablen 15. Platz schaffte. Heute könnt ihr das Werk im TV sehen. Weiter unten erfahrt ihr mehr dazu.

Mind-Fuck-Sci-Fi: Darum geht es in Source Code

Der Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) erwacht in einem normalen Zug. Sein Auftrag: Er soll einen Attentäter finden, der den Zug in die Luft jagen will. Das Problem: Er hat dafür nur 8 Minuten Zeit, dann explodiert die Bombe und Colter stirbt mit allen anderen Fahrgästen. Danach geht der Zeitabschnitt von vorne los und Colter erlebt dieselben 8 Minuten nochmal. Das ist aber nur eine sehr oberflächliche Beschreibung der Handlung.

StudioCanal

Warum ist Source Code so gut?

Wir erleben die 8 Minuten genauso oft wie die Hauptfigur, können also wie Jake Gyllenhaal Hinweise sammeln und miträtseln. Mit jeder Wiederholung verstehen wir besser, was genau vor sich geht. Das ist eine tolle Erfahrung, die nur sehr wenige Filme so unterhaltsam bereiten können wie Source Code.

Wir wollen das fantastische Ende nicht spoilern und wahrscheinlich gefällt es auch nicht jedem. Nur so viel: Source Code entpuppt sich nach und nach als Multiversums-Film. Die Suche nach dem Attentäter gerät da fast zum Nebenaspekt. Und das Beste: Duncan Jones findet bei allen stringtheoretischen Verrenkungen auch für seine Hauptfigur einen emotionalen und sinnvollen Abschluss.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Soruce Code?

Tele 5 zeigt Source Code am Donnerstag um 20.15 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt am kommenden Montag um 00.45 Uhr. Die Laufzeit beträgt 93 Minuten, mit Werbung geht der Film eine Viertelstunde länger, also bis 22 Uhr. Streamen könnt ihr Source Code unter anderem bei Amazon für eine Leihgebühr.