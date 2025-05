Meisterregisseur Darren Aronofsky kehrt mit abgefahrenem Crime-Thriller zurück: Erster Trailer lässt Katzen-Sitting (!) völlig eskalieren

Darren Aronofsky steht mit seinem neuesten Film in den Startlöchern. In Caught Stealing schickt er Dune 2-Star Austin Butler auf eine Krimi-Odyssee durch New York. Schaut hier den ersten Trailer.

Er sollte eigentlich nur auf die Katze aufpassen ... Darren Aronofsky (Requiem For A Dream, Black Swan) meldet sich drei Jahre nach seinem letzten Streich The Whale mit einem neuen Film zurück und lässt darin ein Katzen-Sitting für Dune 2-Star Austin Butler vollkommen eskalieren. Doch schaut euch den Trailer zum Crime-Thriller Caught Stealing einmal selbst an.

Seht hier den ersten Trailer zu Caught Stealing:

Caught Stealing - Trailer (Deutsch) HD

Gangster-Thriller Caught Stealing von Darren Aronofsky: Austin Butler in einer Crime-Odyssee durch New York

Austin Butler schlüpft in Caught Stealing in die Rolle von Hank Thompson, der als Baseball-Spieler mal einer der ganz Großen hätte sein können. Das Spielen musste er jedoch hinter sich lassen und so fristet er seine Tage als Barkeeper in New York und verbringt die meiste Zeit mit seiner Freundin (Zoë Kravitz).

Als ihn sein Nachbar (Matt Smith) bittet, einige Tage auf seine Katze aufzupassen, wird Hank jedoch in ein Netz krimineller Machenschaften hineingezogen und von Gangstern umzingelt – auch wenn er keine Ahnung hat, warum. Doch plant er lange genug am Leben zu bleiben, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Neben Butler, Kravitz und Smith sind in dem Crime-Thriller unter anderem Bad Bunny (Bullet Train), Regina King (Watchmen), Vincent D'Onofrio (Daredevil: Born Again), Liev Schreiber (Salt) und Griffin Dunne (Dallas Buyers Club) zu sehen. Das Drehbuch zu Caught Stealing wurde von Charlie Huston geschrieben, der damit seine eigene Romanreihe adaptierte.

Wann kommt Caught Stealing mit Austin Butler ins Kino?

Lange müssen sich Aronofsky-Fans nicht mehr auf den neuen Film gedulden. Caught Stealing zieht hierzulande am 28. August 2025 in die Lichtspielhäuser ein.