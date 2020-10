Michael Myers lebt und das ist gut so: Neuer Halloween Kills-Teaser Trailer ist da

Michael Myers ist zurück im neuen Teaser-Trailer für Halloween Kills aka Halloween 2. Der zeigt nicht nur die verbrannte Maske der Horrorfilm-Legende, sondern auch Rückkehrende aus John Carpenters Original.

Michael Myers ist einfach nicht tot zu kriegen. Die paar Brandwunden aus dem letzten Horrorfilm-Teil der Reihe, Halloween, halten ihn nicht vom Morden ab. Das beweist der neue Teaser-Trailer für das Sequel Halloween Kills.

Darin macht Myers einmal mehr Jagd auf Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) und ihre Nachbarn in Haddonfield. Dabei trifft er diesmal einige Figuren aus dem allerersten Halloween-Film von John Carpenter aus dem Jahre 1978. Es gibt eben doch noch Dinge, auf die wir uns verlassen können: Michael Myers ist ein Stehaufmännchen und Halloween-Sequels werden bis ans Ende aller Tage gedreht.

Schaut euch Halloween (2018) an mit dem Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *

Halloween Kills: Worum geht es im Sequel?

Halloween Kills schließt an die Geschehnisse aus dem letzten Film an, der wiederum als eine Art Sequel zum wegweisenden Original konzipiert wurde. Zuletzt hatten wir Michael Myers im brennenden Haus von Laurie Strode gesehen.

Wie seine leicht verbrannte Maske im neuen Teaser-Trailer zeigt, konnte ihm die Hitze nicht allzu viel anhaben.

Schaut euch den neuen Teaser Trailer für Halloween Kills an:

Halloween Kills - Teaser Trailer #2 (English) HD

Während sich der letzte Film mehr auf Laurie und ihre Verbindung zu Michael konzentrierte, rückt diesmal das Städtchen Haddonfield in den Fokus. So erklärte Regisseur und Autor David Gordon Green gegenüber Total Film , dass es diesmal um den Aufruhr in der Stadt geht.

"Mob Rule", also die Herrschaft des Mobs, war der Arbeitstitel des Films. Michael mordet und die Fraktionen von Haddonfield sind uneins, wie sie mit dieser Gefahr umgehen sollen.

Welche Original-Figuren kehren für Halloween 2 zurück?

Die Konzentration auf Haddonfield bereitet die Rückkehr von Figuren aus dem ersten Film des Slasher-Franchise vor. Im Teaser-Trailer sehen wir:

Krankenschwester Marion Chambers: Sie begleitet im ersten Film Dr. Loomis und entgeht Michaels Mordserie. In Halloween Kills kehrt Original-Darstellerin Nancy Stephens zurück.

© Universal Marion Chambers

Lindsey Wallace: In Halloween ist Lindsey noch ein kleines Mädchen, das von ihrer Babysitterin Laurie beschützt wird. Sie wird erneut von Kyle Richards gespielt.

© Universal Lindsey Wallace

Tommy Doyle: Laurie ist Tommys und später Lindseys Babysitterin in der Mordnacht. Tommy, der in Halloween 6 übrigens von Paul Rudd gespielt wurde, erhält einen weiteren neuen Darsteller. Diesmal übernimmt 80er-Jahre-Star Anthony Michael Hall (Breakfast Club) die Rolle.

© Universal Tommy Doyle

Wann kommt Halloween Kills ins Kino?

Halloween Kills startet am 14. Oktober 2021 in den deutschen Kinos. Wie viele andere Filme auch musste das Horrorfilm-Sequel aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr einen weiteren Halloween-Film von den Machern des letzten Teils sehen?