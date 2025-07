Mit Bridgerton-Fanliebling: Spätestens jetzt können wir Der Teufel trägt Prada 2 nicht mehr ignorieren

Der Teufel trägt Prada erhält nach 20 Jahren eine Fortsetzung. Für deren Cast wurden nun mehrere neue Darsteller:innen verpflichtet, darunter auch ein beliebter Bridgerton-Star.

Nur wenige Tage nach der offiziellen Teaser-Ankündigung von Der Teufel trägt Prada 2 gibt es nun gleich die nächsten Neuigkeiten zur Fortsetzung der 2006er-Kultkomödie. Neben den bereits bestätigten Cast-Rückkehrer:innen Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci wurden nämlich gleich mehrere Neuzugänge für die Besetzung des Sequels an Bord geholt.

Bridgerton-Fanliebling und Tarantino-Stars stoßen zum Der Teufel trägt Prada 2-Cast

Wie Deadline von internen Quellen erfahren haben will, ergänzt Simone Ashley die Besetzung von Der Teufel trägt Prada 2. Die Britin wurde als Lady Kate Bridgerton im Netflix-Hit Bridgerton einem breiten Publikum bekannt, zuvor stand sie aber u. a. auch schon für mehrere Episoden der ebenfalls sehr erfolgreichen Serie Sex Education vor der Kamera.

In dem Komödien-Sequel wäre Ashley dann endlich auch wieder auf der großen Leinwand zu sehen, nachdem ihr Auftritt im aktuellen Action-Blockbuster F1: Der Film leider komplett der Schere zum Opfer fiel.

Zu ihr gesellen sich aber noch viele weitere Neuzugänge im Cast von Der Teufel trägt Prada 2. Wie Variety exklusiv berichtet, handelt es sich dabei um Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak und Pauline Chalamet.

Vor allem die ersten drei sind bekannte Gesichter in Hollywood: Liu und Novak drehten beispielsweise beide schon mit Quentin Tarantino zusammen (Kill Bill: Volume 1 bzw. Inglourious Basterds). Theroux war zuletzt in Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice im Kino zu sehen. Chalamet dürfte vorrangig durch ihre Hauptrolle in der Dramedy-Serie The Sex Lives of College Girls bekannt sein.

In der Variety-Meldung heißt es außerdem, dass Tracie Thoms (in Death Proof ebenfalls schon für Tarantino tätig) und Tibor Feldman (Verwünscht) im Film erneut in ihre Rollen aus Der Teufel trägt Prada schlüpfen werden.

Wann startet Der Teufel trägt Prada 2 im Kino?

Die Fortsetzung Der Teufel trägt Prada 2 soll hierzulande am 30. April 2026 und damit fast genau 20 Jahre nach dem erfolgreichen Vorgänger in den Kinos starten. Die Regie übernimmt abermals David Frankel (Wie beim ersten Mal).

Der Teufel trägt Prada von 2006 ist aktuell übrigens in der Streaming-Flatrate von Disney+ verfügbar.