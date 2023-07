Das wird ein Netflix-Fest: David Fincher, Sofia Coppola und Michael Mann im Programm von Venedig 2023

David Fincher, Sofia Coppola und Michael Mann stellen neue Filme vor beim Festival in Venedig 2023. Doch ob Stars wie Emma Stone, Adam Driver und Michael Fassbender kommen dürfen?

Zum 80. Mal findet dieses Jahr das Filmfestival von Venedig statt, neben Cannes und Berlin das bedeutendste der Welt. Venedig gilt nämlich als Startschuss für die alljährliche Oscar-Saison. 2023 lockt das Programm mit einigen ganz großen Namen und mindestens 3 großen Netflix-Filmen. Neue Werke von Michael Mann, David Fincher, Wes Anderson und Sofia Coppola werden ihre Weltpremiere feiern. Dabei hat der Streaming-Dienst Netflix erneut eine starke Präsenz.

Gleich mehrere große Netflix-Produktionen im Programm

Bradley Cooper wird nach A Star is Born sein Biopic Maestro vorstellen, während Ava DuVernay mit Origin zurück auf die Kinoleinwand kehrt. Michael Manns seit Jahren geplanter Film über Enzo Ferrari wird endlich das Licht der Öffentlichkeit erblicken und David Fincher wird seine Graphic Novel-Adaption The Killer auf dem Lido vorstellen, der für Netflix entsteht, ebenso wie Wes Andersons The Wonderful Story of Henry Sugar der außer Konkurrenz läuft.

Unklar ist jedoch, ob die Stars wie Emma Stone, Michael Fassbender oder Adam Driver in irgendeiner Form präsent sein werden. Das Festival grätscht diesmal unfreiwillig in die größte Hollywood-Krise seit Langem hinein. Denn in den USA streikt die Schauspieler-Gewerkschaft für die gerechte Bezahlung ihrer schwächeren Mitglieder. Deshalb dürfen auch große Stars nicht zu Promo-Zwecken auf dem roten Teppich auftauchen. Deshalb wurde der ursprüngliche Eröffnungsfilm Challengers - Rivalen mit Zendaya bereits zurückgezogen

Kritik ist bei der Auswahl vorprogrammiert

Jetzt schon umstritten dürften einige andere große Namen im Programm sein. Mit Luc Besson (Dogman) schaffte es ein Regisseur in den Wettbewerb, gegen den mehrere Vergewaltigungsvorwürfe sowie Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens vorliegen.

Zudem wird der neue französische Film des kaum weniger kontroversen Woody Allen (Coup de Chance) außer Konkurrenz laufen, ebenso wie Roman Polanskis The Palace. Gegen beide wurden in der Vergangenheit Missbrauchsvorwürfe erhoben, was einer der Gründe dafür ist, dass Allen seine Filme mittlerweile außerhalb der USA finanzieren muss.

Das Programm des Filmfestivals von Venedig 2023

Die Filme im internationalen Wettbewerb gehen ins Rennen um die großen Preise des Festivals, allen voran den Goldenen Löwen für den besten Film.

Wettbewerb

Comandante von Edoardo De Angelis (Eröffnungsfilm)

von Edoardo De Angelis (Eröffnungsfilm) The Promised Land von Nikolaj Arcel

von Nikolaj Arcel DogMan von Luc Besson

von Luc Besson La Bête von Bertrand Bonello

von Bertrand Bonello Hors-Saison von Stephan Brizé

von Stephan Brizé Enea von Pietro Castellitto

von Pietro Castellitto Maestro von Bradley Cooper

von Bradley Cooper Priscilla von Sofia Coppola

von Sofia Coppola Finalmente L'Alba von Saverio Costanzo

von Saverio Costanzo Lubo von Giorgio Diritti

von Giorgio Diritti Origin von Ava DuVernay

von Ava DuVernay The Killer von David Fincher

von David Fincher Memory von Michel Franco

von Michel Franco Io Capitano von Matteo Garrone

von Matteo Garrone Evil Does Not Exist von Ryûsuke Hamaguchi

von Ryûsuke Hamaguchi The Green Border von Agnieszka Holland

von Agnieszka Holland Die Theorie von allem von Timm Kröger

von Timm Kröger Poor Things von Yorgos Lanthimos

von Yorgos Lanthimos El Conde von Pablo Larraín

von Pablo Larraín Ferrari von Michael Mann

von Michael Mann Adagio von Stefano Sollima

von Stefano Sollima Woman of von Malgorzata Szumowska und Michal Englert

von Malgorzata Szumowska und Michal Englert Holly von Fien Troch

Außerhalb des Wettbewerbs - Fiktion

Society of the Snow von J.A. Bayona (Abschlussfilm)



von J.A. Bayona (Abschlussfilm) Coup De Chance von Woody Allen

von Woody Allen The Wonderful Story of Henry Sugar von Wes Anderson

The Penitent von Luca Barbareschi



von Luca Barbareschi L'Ordine del Tempo von Liliana Cavani

von Liliana Cavani Vivants von Alix Delaporte

von Alix Delaporte Welcome to Paradise von Leonardo Di Costanzo

von Leonardo Di Costanzo Daaaaaali! von Quentin Dupieux

von Quentin Dupieux The Caine Mutiny Court-Martial von William Friedkin

von William Friedkin Making of von Cédric Kahn

von Cédric Kahn Aggro Dr1ft von Harmony Korine

von Harmony Korine Hit Man von Richard Linklater

von Richard Linklater The Palace von Roman Polanski

von Roman Polanski Snow Leopard von Pema Tseden

Außerhalb des Wettbewerbs - Dokumentation

Amor von Virginia Eleuteri Serpieri

von Virginia Eleuteri Serpieri Hollywoodgate von Ibrahim Nash'at

von Ibrahim Nash'at Frente A Guernica von Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi



von Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi Ryuichi Sakamoto | Opus von Neo Sora

von Neo Sora Enzo Jannacci Vengo Anch'io von Giorgio Verdelli

von Giorgio Verdelli Menus Plaisirs - Les Troisgros von Frederick Wiseman

Außerhalb des Wettbewerbs - Serien

D'Argent et de Sang

I Know Your Soul

Orizzonti

A Cielo Aperto von Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

von Mariana Arriaga, Santiago Arriaga El Paraiso von Enrico Maria Artale

von Enrico Maria Artale Behind the Mountains von Mohamed Ben Attia

von Mohamed Ben Attia The Red Suitcase von Fidel Devkota

von Fidel Devkota Tatami von Guy Native, Zar Amir Ebrahimi

von Guy Native, Zar Amir Ebrahimi Paradise is Burning von Mika Gustavson

von Mika Gustavson The Featherweight von Robert Colony

von Robert Colony Invelle v on Simone Massi

on Simone Massi Hesitation Wound von Selman Nacar

von Selman Nacar Heartless von Nara Normande, Tião

von Nara Normande, Tião Una Sterminata Domenica von Alain Parroni

von Alain Parroni City of Wind von Lkhagvadulam Purev-Ochir

von Lkhagvadulam Purev-Ochir Explanation for Everythin g von Gábor Reisz

g von Gábor Reisz Gasoline Rainbow von Bill Ross, Turner Ross

von Bill Ross, Turner Ross Housekeeping for Beginners von Goran Stolevski

von Goran Stolevski En Attendant La Nuit von Céline Rouzet

von Céline Rouzet Shadow of Fire von Shinya Tsukamoto

von Shinya Tsukamoto Dormitory von Nehir Tuna

Orizzonti Extra

Bota Jonë von Luàna Bajrami

von Luàna Bajrami Forever Foreve r von Anna Buryachkova

r von Anna Buryachkova The Rescue von Daniela Goggi

von Daniela Goggi In the Land of Saints and Sinners von Robert Lorenz

von Robert Lorenz Day of the Fight von Jack Huston



von Jack Huston Felicità von Micaela Ramazzotti



von Micaela Ramazzotti Pet Shop Boys von Olmo Schnabel

von Olmo Schnabel Stolen von Karan Tejpal

von Karan Tejpal L'Homme d'argile von Anaïs Tellenne

Netflix-Survival-Thriller schließt das Festival ab

Der Abschlussfilm wurde von Jurassic World 2-Regisseur J.A. Bayona gedreht. Er inszeniert in Society of the Snow die Geschichte des Rugby-Teams, das nach einem Flugzeug-Absturz 72 Tage im Hochgebirge überleben musste (bereits verfilmt in Überleben). In Deutschland wird der Film bei Netflix veröffentlicht.

Die wichtigsten Fakten zum Festival in Venedig 2023

Moviepilot wird dieses Jahr wieder vom Lido berichten und euch täglich erste Eindrücke über die Filme im Programm liefern.