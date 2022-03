Mit nie gesehenen Marvel-Figuren: So hätte das MCU 2004 fast ausgesehen

Das MCU hat Marvel-Fans eine Fülle an verschiedensten Held:innen beschert. Dabei sollte es ganz anders anfangen. Und zwar mit einigen recht ungewöhnlichen Figuren.

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) umhüllt uns und durchdringt uns und bescherte uns erst kürzlich den Trailer für eine revolutionäre neue Marvel-Heldin. Und alles begann 2008 mit Iron Man, dicht gefolgt von Marvel's The Avengers. Doch der ursprüngliche Plan für Marvel-Filme im Kino sah noch viele andere Helden vor.

Ursprüngliches "MCU" enthüllt: So sah der Marvel-Plan 2004 noch aus

Daran erinnerte nun ein Fan auf Twitter, der dort ein paar 18 Jahre alte Fotos der Welt präsentierte.

Dort sind bei einem Event alle mit Marvel-Hintergrund geplanten Filme zu sehen. Neben später tatsächlich produzierten Filmen Iron Man, Blade: Trinity oder Ghost Rider tauchen dort auch Projekte auf, die so nie das Licht eines Kinosaals erblickt haben:

Die Absage der Kino-Projekte hatte diverse Gründe und ist heute nur noch schwer nachzuvollziehen. Und während Marvel-Fans auf manche Projekte wie einen Silver Surfer-Solofilm noch immer warten, wurden Helden wie Man-Thing oder Deathlok etwa in Nebenrollen von Thor 3: Tag der Entscheidung und Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. untergebracht.

Warum wurde aus den Marvel-Plänen nichts?

Damit hätte Marvels Kino-Präsenz von Anfang deutlich anders ausgesehen. Immerhin hätte hier womöglich ein wiederbelebter Leichnam wie Deathlok statt Asgard-Held Thor im Rampenlicht gestanden. Vielleicht machten Figuren-Storys wie diese die Filme schließlich zunichte.

Aber vielleicht gab es für das Scheitern der Kino-Projekte auch einen ganz simplen Grund: Für die gesamte Film-Palette waren nämlich eine Vielzahl verschiedener Studios wie Sony, Paramount oder 20th Century Fox verantwortlich.

Es gab also keinen kreativen Austausch unter den Projekten, so wie das heute selbst zwischen Disney und Sony der Fall ist. Ein vereintes Marvel-Universum im Kino war zu diesem Zeitpunkt utopisch. Die Qualität schwankte extrem, einige Filme blieben hinter den finanziellen Erwartungen zurück, andere scheiterten in der Planungsphase. Deswegen fielen über die Jahre viele der Rechte an Marvel zurück. Das gilt auch für Iron Man. Kurz nach dem obigen Foto erhielt Marvel wieder die Rechte an Tony Stark und der Rest ist Filmgeschichte.

