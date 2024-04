Mit Shogun drehen sie eine der besten Abenteuerserien der letzten Jahre: Dann flüchteten sie als Hühnerzüchter nach Hawaii

Trotz Mega-Erfolg von Shogun auf Disney+ wird es keine 2. Staffel der Abenteuerserie geben. Die beiden Co-Schöpfer genießen lieber ihr Familienleben als Hühnerzüchter auf Hawaii.

Shogun entwickelte sich in den letzten Monaten zu einem der größten Serien-Hypes des Jahres und begeistert mit wöchentlichen Folgen auf Disney+. Während das Finale der 1. Staffel auf dem Streamingdienst immer näher rückt, müssen sich Fans bereits jetzt auf einen Abschied von der Erfolgsserie einstellen. Denn die beiden Co-Creator Justin Marks und Rachel Kondo haben bereits Mitte März bekannt gegeben, dass sie keine 2. Staffel von Shogun machen werden.

Dabei erklärten sie, dass die Geschichte von Shogun, die auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von James Clavell basiert, mit dem Ende der 1. Staffel auserzählt sein wird. In einem neuen Interview nannten die beiden nun noch einen weiteren Grund – und der ist so skurril wie verständlich.

Shogun-Schöpfer Justin Marks und Rachel Kondo züchten lieber Hühner als Staffel 2 zu machen

Rachel Kondo verriet im Gespräch mit Collider , dass sich die 1. Staffel von Shogun unwiederholbar anfühle. Neue Folgen zu produzieren würde eine Menge an Zeit und Energie beanspruchen, die die Co-Schöpfer:innen gerade lieber in ihre Familie investieren wollen. Wie Justin Marks erklärte: "Wir leben jetzt in Maui. Wir sind Hühnerzüchter mit unseren Kindern und leben da draußen."

So müssten sich die beiden auf Kondos Heimatinsel Hawaii erst einmal von dem hohen Produktionsaufwand von Shogun erholen, wie Marks weiter ausführte:

Das hat vor allem damit zu tun, dass die Sache ziemlich hart war, wir hatten viele Nachtdrehs im Schnee und Regen und Matsch mitten im Wald. Ich weiß nicht, wie man das wiederholen kann. Es hat jeden Teil unserer Seele beansprucht und der Cast hat auch alles von sich da reingesteckt.

FX/Disney+ Shogun

Gleichzeitig sei es weitaus schwieriger, eine 2. Staffel ohne eine so großartige Romanvorlage wie die von James Clavell zu schreiben:

Wir hatten ein wundervolles Buch, das von einem Meister erarbeitet wurde und bei einer Fortsetzung hätten wir diesen Luxus nicht, also weiß ich wirklich nicht, wie man da weitermachen sollte, auch wenn auf die Historie geschaut wird. Clavell hat historische Fiktion geschrieben, also wer weiß?



Staffel 2 der Japan-Abenteuerserie könnte weitere Clavell-Romane verfilmen

Sollte Shogun statt einer direkten Fortsetzung den Weg der Anthologie-Serie einschlagen, stünden dem Format fünf weitere Romane von James Clavell zur Verfügung, die der Autor zwischen 1962 und 1993 in seiner Asian Saga schrieb. Wie es in ihren Interview-Aussagen klingt, müssten wir darauf jedoch noch einige Jahre warten – zumindest, wenn Justin Marks und Rachel Kondo wieder mit von der Partie sein sollen.

Die neunte Folge von Shogun läuft am 16. April 2024 auf Disney+. Das Staffelfinale wird die Serie eine Woche später, am 23. April (vorerst?) auf dem Streamingdienst abschließen.

