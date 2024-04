Das ist der neue Thriller von Mel Gibson als Regisseur: Mark Wahlberg spielt psychopathischen Auftragskiller in abgefahrener Mission

Laut ersten Berichten von Mel Gibsons neuem Film Flight Risk ist dort Mark Wahlberg als glatzköpfiger Killer zu sehen. Der ein Flugzeug entführt.

Kaum eine Film-Persona schreit in den letzten Jahren so sehr "bodenständiger amerikansicher Familienvater" wie die von Mark Wahlberg. Mel Gibson hat ihm als Regisseur jetzt die Chance gegeben, sein Image gegen die Wand zu fahren: In Flight Risk spielt Wahlberg offenbar eine völlig abgefahrene und psychotische Rolle.

Mel Gibson macht Mark Wahlberg zum Flugzeugentführer

Flight Risk dreht sich um einen psychisch labilen Auftragskiller, der ein Flugzeug kapert, um an einen Informaten (Topher Grace) heranzukommen. Downton Abbey-Star Michelle Dockery stellt sich ihm als Bundesagentin in den Weg.

Warner Bros. Mark Wahlberg in Departed

Wie Variety von dem noch unveröffentlichten Trailer berichtet, ist Wahlberg im Film als glatzköpfiger Killer mit falschem Südstaatenakzent und "soziopathischem Funkeln" in den Augen zu sehen. Der Star und Regisseur Mel Gibson haben bereits bei Father Stu und Daddy's Home 2 zusammengearbeitet.

Wann läuft Flight Risk im Kino?

Flight Risk hat derzeit noch keinen deutschen Starttermin, wird aber im Laufe des Jahres 2025 erwartet. Gibson, der in der Vergangenheit durch mehrere kontroverse Äußerungen auffiel, bringt mit dem Thriller seine erste Regiearbeit seit Hacksaw Ridge von 2016 ins Kino.

