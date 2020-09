Star Trek: Discovery - Staffel 3-Trailer zeigt das Universum nach Mega-Zeitsprung

Vor wenigen Stunden wurde der erste umfangreiche Trailer zur 3. Staffel von Star Trek: Discovery veröffentlicht. Die Crew rund um Commander Michael Burnham erwartet eine düstere Zukunft.

Gestern wurde der Star Trek Day mit diversen Panels, Stars und Enthüllungen gefeiert. Auch die 3. Staffel von Star Trek: Discovery war dabei ein Thema. Schon länger wissen wir, dass die neuen Episoden im Oktober eintreffen werden. Jetzt gibt es auch einen ausführlichen Trailer, der uns auf die kommenden Ereignisse vorbereitet.

Die unendlichen Weiten des Weltraums lernen wir in der 3. Staffel von Star Trek: Discovery von einer ganz neuen Seite kennen. Nachdem sich Commander Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) zuletzt mit ihrer Crew in die Ungewissheit eines Wurmlochs begeben hat, wissen wir jetzt, wo sie herausgekommen ist.

Star Trek: Discovery Staffel 3 zeigt eine düstere Zukunft

Wie der Trailer verrät, spielt die Handlung ab sofort (weitere) 930 Jahre in der Zukunft und wartet mit einigen Herausforderungen auf. Besonders gravierend: Die Föderation, wie sie Burnham und Co. kennen, existiert in dieser Zukunft nicht mehr. Stattdessen muss die Besatzung der Discovery händeringend nach neuen Verbündeten suchen.

Schaut den Trailer zur 3. Staffel von Star Trek: Discovery:

Star Trek: Discovery erfindet sich damit gewissermaßen neu. Die vertraute Crew muss sich in einer ungewohnten Umgebung zurechtfinden. In diesem Zuge lernen wir auch ein paar frische Gesichter kennen, etwa Book (David Ajala), Adira (Blu del Barrio) und Gray (Ian Alexander). Adira ist die erste nicht-binäre Figur im Star Trek-Universum, Gray die erste Transgender-Figur.

Der restliche Hauptcast gestaltet sich wie folgt:

Auch ein strahlendes Poster wurde beim Star Trek Day zur 3. Staffel von Star Trek: Discovery veröffentlicht.

© CBS All Access Star Trek: Discovery Staffel 3

Die 3. Staffel von Star Trek: Discovery startet am 15. Oktober 2020 auf CBS All Access in den USA. Wir gehen davon aus, dass die neuen Folgen hierzulande wie gewohnt einen Tag später bei Netflix erscheinen, also ab dem 16. Oktober 2020.

Wie gefällt euch der Trailer zur 3. Staffel von Star Trek: Discovery?