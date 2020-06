Moon Knight bei Disney+ - Alle wichtigen Infos zur kommenden Marvel-Serie

Eine der kommenden Marvel-Serien ist Moon Knight. Wir geben euch alle Informationen über die Superhelden-Produktion für den Streamingdienst Disney+.

Zu den Serien, die 2019 auf der Disney-Convention D23 für den Streamingdienst Disney+ vorgestellt wurden, gehört unter anderem Moon Knight. Die Serie über den düsteren Antihelden wird vermutlich noch eine Weile auf sich warten lassen.

Bis zum Start von Moon Knight sammeln wir hier trotzdem schon mal alle wichtigen Infos über die Marvel-Serie für euch. Der Artikel wird regelmäßig um neue Informationen ergänzt und aktualisiert.



Wer ist Moon Knight?

In den Marvel-Comics hatte Moon Knight 1975 seinen ersten Auftritt. Hinter dem Superhelden steckt ursprünglich der Söldner Marc Spector, der als Mitglied einer Expedition im Sudan ein altes Grabmal untersuchte. Dabei wird Spector von einem Mann namens Raoul Bushman lebensgefährlich verletzt. Nur durch die Unterstützung des Mondgottes Khonshu kehrt er aus dem Jenseits als tödlicher Rächer Moon Knight zurück.

Ausführlichere Infos und Hintergründe zu Moon Knight könnt ihr euch in unserem Video anschauen

Moon Knight ist ein düsterer Antiheld, der sich vor allem durch seine mentale Instabilität auszeichnet, denn Marc Spector teilt sich Geist und Körper mit zwei weiteren Identitäten. Zu seinen Fähigkeiten zählen diverse Kampftechniken, wobei der Superheld auch vor extremer Gewalt und dem Einsatz verschiedener Verhör- und Foltertechniken nicht zurückschreckt. Zusätzlich besitzt er eine unglaublich hohe Schmerzresistenz.

Durch die härtere Natur von Moon Knight wird es interessant, wie Disney den Antihelden in einer Disney+-Serie mit der eigenen familienfreundlichen Ausrichtung vereinen kann und inwiefern die Figur entschärft werden muss.

Wer ist an Moon Knight beteiligt?

Das kreative Team rund um Moon Knight ist gerade am Entstehen. Als Chefautor wurde zuletzt Jeremy Slater verpflichtet, der unter anderem auch an der Netflix-Serie The Umbrella Academy und am Drehbuch des Fantastic 4-Reboots beteiligt war.

Zur Besetzung des Superhelden ist noch nichts bekannt. Gerüchte, dass Daniel Radcliffe Moon Knight spielen könnte, wurden von dem Schauspieler selbst umgehend widerlegt.

Wann startet Moon Knight bei Disney+?

Ein genauer Start für Moon Knight steht noch nicht fest. Nach dem bisherigen Stand soll die Serie nicht vor 2022 zu Disney+ kommen.

Was erhofft ihr euch von der Moon Knight-Serie?