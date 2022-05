Moon Knight Staffel 2 steht auf der Kippe und ausgerechnet Fans müssen die Marvel-Zukunft retten

Eine 2. Staffel für Moon Knight wurde noch nicht angekündigt. Jetzt ist aber eine neue Umfrage von Disney+ aufgetaucht, mit der Fans wohl aktiv über die Zukunft der MCU-Serie mitentscheiden.

Seit dem Finale von Moon Knight ist es ruhig um die MCU-Serie geworden. Bis jetzt weiß niemand, ob Oscar Isaac als ungewöhnlicher Superheld mit multiplen Persönlichkeiten für eine 2. Staffel auf Disney+ zurückkehrt.

Jetzt ist aber eine interessante neue Info zur Zukunft von Moon Knight aufgetaucht. Anscheinend liegt es an den Fans selbst, die 2. Staffel der Marvel-Serie möglich zu machen und sogar inhaltlich mitzugestalten.

Marvel-Fans sollen in den USA an einer Umfrage zur Moon Knight-Zukunft teilnehmen

Wie unter anderem Seiten wie The Cosmic Circus berichten, bekommen ausgewählte Disney+-Abonnent:innen in den USA zurzeit einen Umfragebogen zu Moon Knight zugeschickt. Dieser stammt von dem Anbieter Maru/Matchbox, den Disney+ für Fragen zur Moon Knight-Zukunft nutzt. Auf Twitter wurden einige der Punkte aus der Umfrage ebenfalls geteilt:

Dazu zählen zum Beispiel Fragen zum Pacing der 1. Staffel, wie groß das Interesse an einer 2. Staffel Moon Knight ist und wie groß das Interesse an einer Rückkehr einzelner Charaktere. Dazu gehört auch Bösewicht Arthur Harrow (Ethan Hawke), von dem wir uns in der Post-Credit-Szene im Moon Knight-Finale eigentlich schon verabschiedet hatten.

Auch konkrete Wünsche zum Inhalt eventueller zukünftiger Moon Knight-Episoden dürfen geäußert werden. Dadurch wirkt es schon jetzt so, als müssten Marvel-Fans aktiv bei der Entscheidung über eine 2. Staffel Moon Knight mitentscheiden und selbst inhaltliche Elemente beeinflussen.

Bisher ist die Umfrage nur in den USA aufgetaucht. Bleibt abzuwarten, ob deutsche Disney+-Abonnent:innen auch noch ihre Meinung abgeben dürfen.

Was wünscht ihr euch für eine 2. Staffel von Moon Knight?