Moon Knights Marvel-Zukunft: Staffel 2 oder Avengers 5?

Nach dem Moon Knight-Finale stellt sich die Frage, wie es mit dem neusten Marvel-Helden im MCU weitergeht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir über die Zukunft der Figur.

Was passiert nach dem fiesen Cliffhanger der 1. Staffel von Moon Knight? Wir haben uns das Finale der neuen MCU-Serie auf Disney+ angeschaut und sprechen darüber, wie die Geschichte rund um Oscar Isaacs Marvel-Helden in Zukunft weitergehen kann. Dabei kommt es natürlich zu einigen Spoilern – also seid gewarnt.



Die 2. Staffel ist bisher zwar noch nicht offiziell bestätigt. Ausgehend von der Post-Credit-Szene am Ende von Moon Knight bietet sich diese jedoch definitiv an. Spannend wird dabei nicht nur die Rückkehr von Oscar Isaac. Auch May Calamawy könnte als Scarlet Scarab eine deutlich größere Rolle im Marvel Cinematic Universe einnehmen.



Podcast: Wann und wie geht es mit Moon Knight weiter?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast diskutieren wir unter anderem über die Auswirkungen, die die Post-Credit-Szene auf die 2. Staffel von Moon Knight haben könnte. Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, ob sich Moon Knight als neues Mitglied im Kreis der Avengers eignet. Nicht zuletzt zeichnet sich die Serie bisher durch ihre Eigenständigkeit aus.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Hier könnt ihr einen Clip aus Moon Knight schauen:

Moon Knight - S01 Clip Ruf den Anzug (Deutsch) HD

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Zum Weiterlesen: Moon Knight ist das MCU egal und das extrem befreiend

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Was erhofft ihr euch für die Zukunft von Moon Knight im MCU?