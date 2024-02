Morbius 2 ist so gut wie tot, aber Jared Leto rettet jetzt eine der größten Sci-Fi-Reihen von Disney

In dem Marvel-Film Morbius verwandelt sich Jared Leto in einen Vampir, der als Antiheld in New York City sein Unwesen treibt. Doch wie sieht es mit Teil 2 aus? Kommt eine Fortsetzung der Geschichte?

Nachdem Morbius vor zwei Jahren im Kino gestartet ist, erobert er dank der heutigen Free-TV-Premiere bei ProSieben das TV-Programm. Erzählt wird die Geburtsstunde einer gefährlichen Marvel-Figur, die auf dem schmalen Grat zwischen Gut und Böse balanciert: Dr. Michael Morbius (Jared Leto) verwandelt sich in einen Vampir. Morbius ist Teil des Marvel-Universums, zu dem auch Figuren wie Venom und Madame Web gehören. Das wirft die Frage auf, ob wir uns in Zukunft auch über Morbius 2 mit Jared Leto freuen dürfen. Nicht zuletzt setzt die maximal verwirrende Abspannszene den Charakter mit einigen anderen Marvel-Figuren in Verbindung. Wird es einen zweiten Teil von Morbius geben? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Der erste Teil scheiterte gleich zweimal an den Kinokassen. Zudem zeigte sich weder die Kritik noch das Publikum angetan von dem düsteren Marvel-Spektakel. Seitens Sony gab es seit dem finanziell enttäuschenden Kinostart vor zwei Jahren kein Update zu einem potentiellen Morbius 2. Dafür werden wir Jared Leto bald als Hauptdarsteller einer anderen bekannten Filmreihe sehen. Aktuell steht er nämlich für die langersehnte Fortsetzung Tron 3 vor der Kamera. Nachdem er mit seinem Marvel-Debüt gescheitert ist, dürfen wir gespannt sein, ob es ihm gelingt, die gebeutelte Sci-Fi-Reihe aus dem Hause Disney zu retten. Hier könnt ihr den Trailer zu Tron: Legacy schauen: Tron Legacy - Trailer (Deutsch) Bisher sind zwei Tron-Filme erschienen. Der erste kam im Jahr 1982 ins Kino und erwies sich als wegweisender Blockbuster im Umgang mit digitalen Effekten. Tron: Legacy folgte 28 Jahre später. Die Produktion eines weiteren Teils ist in den vergangenen Jahren immer wieder aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Doch jetzt geht es weiter. Tron 3, auch bekannt als Tron: Ares und unter dem Arbeitstitel Velcro, wird seit Anfang des Jahres gedreht. Regie führt Joachim Rønning, der für Blockbuster wie Fluch der Karibik 5 und Maleficent 2 bekannt ist. Die Handlung dreht sich um einen Soldaten, der in der virtuellen Tron-Welt auf einen Tron-Spieler aus der echten Welt trifft. Jetzt im Abo schauen: Hier könnt ihr Tron: Legacy bei Disney+ streamen Statt Morbius 2: Wann startet Tron 3 mit Jared Leto im Kino? Während wir uns auf Morbius 2 keine Hoffnungen machen brauchen, rückt Tron 3 immer näher. Nachdem die Dreharbeiten nun angelaufen sind, könnte der Film bei einer zügigen Produktion noch vor Ende 2025 ins Kino kommen. Bisher hat Disney aber noch keinen offiziellen Kinostart verkündet. Denkbar wäre auch, dass sich das Studio die von Jared Leto angeführte Sci-Fi-Fortsetzung für einen Blockbuster-Start 2026 aufhebt. *Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.