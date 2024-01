Ab morgen gibt es bei Netflix das größte Superhelden-Desaster 2022

Netflix startet mit einer Superhelden-Katastrophe ins neue Jahr. 2022 kam der Film gleich zweimal ins Kino, doch der Erfolg blieb aus.

Abseits des Marvel Cinematic Universe entsteht aktuell bei Sony ein weiteres Marvel-Universum. Es startete 2018 mit Venom. Letztes Jahr gesellte sich der nächste Antiheld dazu: Morbius. Der gleichnamige Film entpuppte sich im Kino als Enttäuschung, sowohl aus qualitativer als auch aus finanzieller Sicht. Ob er wirklich so schlecht ist wie sein Ruf, könnt ihr ab dem 2. Januar 2024 bei Netflix überprüfen.

Neu bei Netflix: Jared Leto verwandelt sich als Dr. Michael Morbius in einen blutrünstigen Marvel-Vampir

Nachdem wir den schlabbernden Symbionten Venom kennengelernt haben, stellt sich Dr. Michael Morbius (Jared Leto) in Sonys Marvel-Universum vor. Er ist ein renommierter Arzt, leidet allerdings an einer seltenen Blutkrankheit, die ihn körperlich beeinträchtigt. Im Zuge seiner Forschungen versucht er, ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden.

Vor keinem Experiment, egal wie gefährlich, schreckt Morbius zurück. Was folgt, ist die Geburtsstunde eines Marvel-Schurken: Der Protagonist der Geschichte transformiert sich in einen blutrünstigen Vampir. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er längst nicht die unheimlichste Kreatur ist, die in New York ihr Unwesen treibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Morbius schauen:

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Genau wie bei Venom folgen wir einer Figur, die zwischen Gut und Böse wandelt. Ist Morbius ein missverstandener Held? Oder verwandelt ihn sein unstillbarer Blutdurst in einen Schurken, der nichts als Tod bringt? Trotz dieser spannenden Frage gestaltet sich der Film als austauschbares Superhelden-Abenteuer von der Stange.

Kein Wunder, dass Morbius im Kino durchfiel. Von der Kritik verrissen, vom Publikum verspottet: Das Film-Budget ohne Marketing-Kosten belief sich auf rund 75 Millionen US-Dollar. Morbius spielte enttäuschende 167 Millionen US-Dollar ein, wie Box Office Mojo berichtet. Das deckt gerade so die Film- und Marketing-Kosten. Zum Vergleich: Venom hat mit seinem ersten Film 850 Millionen US-Dollar eingespielt.

Da Morbius im Internet zur viralen Sensation wurde, sah sich Sony ermutigt, den Film zwei Monate nach seinem ursprünglichen Kinostart nochmal in 1000 Kinos zu veröffentlichen. Da floppte Morbius direkt ein zweites Mal, wie Forbes berichtet. Sonys Marvel-Universum ist trotzdem noch nicht am Ende – im Gegenteil.

Morbius 2 mit Jared Leto kommt vermutlich nie, dafür stehen 3 andere Marvel-Filme in den Startlöchern

Während uns nächstes Jahr nur ein neuer MCU-Film (Deadpool 3) erwartet, startet Sonys Marvel-Universum mit gleich drei neuen Action-Abenteuern durch und verdoppelt damit seine Anzahl an bisher existierenden Filmen.

Madame Web startet am 14. Februar 2024



startet am 14. Februar 2024 Kraven the Hunter startet am 29. August 2024



startet am 29. August 2024 Venom 3 startet am 7. November 2024



2024 wird sich entscheiden, ob dieses Franchise eine Zukunft hat. Bevor es so weit ist, könnt ihr ab morgen Morbius bei Netflix nachholen. Dort befinden sich aktuell auch die beiden Venom-Filme mit Tom Hardy in der Hauptrolle.