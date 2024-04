Morgen im TV: Monumentales Sci-Fi-Epos erzählt gleich 6 (!) Geschichten über den Verlauf von 600 Jahren

Ein absolut episches Sci-Fi-Werk könnt ihr euch morgen im Fernsehen ansehen: Die Story umfasst viele Jahrhunderte sowie Kontinente und trumpft mit einem Mega-Cast auf.

Manche Filme sind ambitioniert und wollen hoch hinaus. Und dann gibt es da noch Filme wie Cloud Atlas. Das monumentale Mammut-Werk der Wachowski-Geschwister wurde zusammen mit Tom Tykwer gedreht, sprengt haufenweise Grenzen und liefert knapp drei Stunden epischste Sci-Fi-Unterhaltung. Die wird durch einen enorm hochkarätigen Cast veredelt, aber der ganz große Erfolg blieb aus.

Ihr könnt den Film morgen im TV sehen.

Darum geht's in dem grenzenlosen Sci-Fi-Epos Cloud Atlas mit Tom Hanks, Halle Berry und Hugh Grant

Die Tagline des Films umschreibt das große Ganze bereits am besten: Alles ist verbunden. Um das komplette Ausmaß dieser Verbindungen erfassen zu können, müsst ihr die Bestseller-Verfilmung wohl mehr als nur einmal gucken. Sie besteht nämlich aus sechs verschiedenen Zeitsträngen und auch stilistisch unterschiedlichen Geschichten, die sich über 600 Jahre erstrecken, aber trotzdem miteinander verwoben sind.

Da wäre zum einen das historische Drama, das uns ins Jahr 1894 entführt und vor allem von Adam Ewing (Jim Sturgess) erzählt. Der schippert auf einem Schiff durch den Südpazifik und lernt die dortigen Menschen und ihre Probleme kennen. Er hält seine Geschichte in einem Tagebuch fest.

Dann gibt es da auch noch den jungen Musiker Robert Forbisher (Ben Whishaw). Der schreibt im Jahr 1931 an seinem Wolkenatlas-Sextett, aber das Musikstück kommt auch in Träumen vor. Die Briefe des romantischen Musikers spielen später eine wichtige Rolle.

1975 werden sie nämlich von der Journalistin Luisa Rey (Halle Berry) gelesen, die gleichzeitig auch noch rund um den Bau eines Atomkraftwerks ermittelt, bei dem es Probleme und wohl auch Pfusch gegeben hat.

In der Gegenwart aka 2012 will ein Verleger namens Timothy Cavendish (Jim Broadbent) seine Geschichte unters Volk bringen, wird aber bedroht und fälschlicherweise in ein Heim eingewiesen.

In der nahen Zukunft des Jahres 2044 bekommen wir es mit dem Klon Sonmi-451 (Doona Bae) und der Frage nach ihrer Menschlichkeit zu tun. Sie hat einen ganz besonderen Lieblingsfilm, nämlich die Verfilmung von Cavendishs Lebensgeschichte.

Last, but not least sehen wir auch noch die Zukunft des Jahres 2321. Darin hat die Menschheit zwar ein apokalyptisches Ereignis überlebt, wurde aber auf den Entwicklungsstand der Steinzeit zurückgeworfen. Hier denkt Zachry (Tom Hanks) über die Entwicklung der Gesellschaft und Revolutionen nach.

Warner/X-Verleih In Cloud Atlas taucht der Cast wie Tom Hanks und Halle Berry immer wieder in den Geschichten auf.

Trotz des Anspruchs, Umfangs und Casts war Cloud Atlas leider kein allzu großer Erfolg an den Kinokassen vergönnt. Laut Box Office Mojo stehen einem Budget von 100 bis fast 150 Millionen US-Dollar weltweite Einspielergebnisse von nur 130 Millionen Dollar gegenüber. Das reicht nicht, um einen so großen Film erfolgreich zu machen. Sehenswert ist dieses eigenwillige und extrem ambitionierte Sci-Fi-Epos dennoch.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Cloud Atlas?

Wenn ihr euch Cloud Atlas in seiner Gänze zu Gemüte führen wollt, habt ihr dazu morgen, am 16. April 2024 die Möglichkeit, und zwar um 20:15 Uhr auf ONE. Eine Wiederholung läuft dann in derselben Nacht um 0:25 Uhr.

Ansonsten gibt es den Sci-Fi-Streifen bei Netflix im Streaming-Abo. Ihr könnt ihn auch bei Amazon leihen und kaufen. Selbstverständlich gibt es das Epos auch auf Blu-ray und DVD.

