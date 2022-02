Amazons Herr der Ringe begeistert: Erster Teaser-Trailer zur Fantasy-Serie bringt Mittelerde in euer Herz zurück

Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat endlich einen ersten Teaser. Und der lockt uns mit riesengroßen Fantasy-Gefühlen zurück nach Mittelerde.

Der erste Teaser-Trailer zu Amazons Herr der Ringe-Serie ist da. Sie wird am 2. September 2022 bei Prime * starten. Nachdem das heiß erwartete neue Fantasy-Epos uns erst mit einem Produktions-Video, dann mit einem ersten Bild, dieses Jahr schließlich mit einem Teaser zur Titel-Enthüllung und schließlich mit 23 Herr der Ringe-Postern anfütterte, gibt es jetzt erstmals echte bewegte Einblicke zu sehen. Und die haben es nicht nur für Tolkien-Fans in sich.

Der Herr der Ringe-Teaser-Trailer zeigt Amazons Serie als Fantasy-Spektakel

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon führt uns tausende von Jahren in eine Vergangenheit zurück, in der an Frodo, Bilbo, Aragorn und Co. noch zu denken war. Doch Zwerge, Elben und Menschen, sowie eine Hobbit-Vorform, gab es auch damals schon, wie der Trailer in Teilen beweist.

Seht den Serien-Teaser-Trailer zu Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Teaser (Englisch) HD

Auch wenn Amazons Herr der Ringe-Serie über den Trailer hinaus schon Einblicke ins Erste Zeitalter (mit Valinor und seinen zwei Bäumen) gab, wird die Serie vorrangig im Zweiten Zeitalter von Mittelerde spielen. Also jener Zeit, in der die Ringe der Macht geschmiedet wurden und die Bedrohung eines gewissen Sauron (damals noch Annatar) unmittelbar bevorstand.



Insbesondere das Inselkönigreich Númenor mit seinem regen Schiffsverkehr (aber auch seiner drohenden Katastrophe) wird in der Fantasy-Serie eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem dürfen wir als Herr der Ringe Fans erstmals die Elben-Hauptstadt Lindon besuchen.

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - das erste Szenenbild

Die meisten Rollen der 38 neuen Stars der Herr der Ringe-Serie verriet Amazon im Vorfeld nicht. Nur die Rückkehr von Galadriel (Morfydd Clark) steht schon länger fest. Der Trailer gibt nun weitere Einblicke in das teuerste Serien-Projekt der Welt, das eine höhere Altersfreigabe als die Filme bekommen, vor allem aber eure Fantasy-Liebe neu entfachen soll.

Der Herr der Ringe und mehr: Die 22 größten Serien-Highlights 2022 bei Netflix, Amazon & Co.

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und den übrigen Streaming-Diensten. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht darf dabei natürlich nicht fehlen.

Wir blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über weitere Fantasy mit House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Was haltet ihr von Amazons erstem Herr der Ringe-Serien-Trailer zu Die Ringe der Macht?