Mutige Entscheidungen: Kristen Stewarts Berlinale-Jury überrascht mit Hauptpreis und Rekord

Gestern wurde der Goldene Bär für den Besten Film der Berlinale verliehen. Wie die Jury um Kristen Stewart entschieden hat, erfahrt ihr hier.

Ex-Twilight- und Arthouse-Star Kristen Stewart saß zum ersten Mal einer Jury der drei großen Filmfestivals vor und bewies gleich beim Debüt Mut. Zumindest überraschen einige der Gewinner im Wettbewerb der diesjährigen 73. Internationalen Filmfestspiele von Berlin.

Der Hauptpreis des Festivals, der Goldene Bär für den Besten Film, ging an die Dokumentation On the Adamant, die den Alltag in einer Klinik für Menschen mit psychischen Problemen beobachtet. Damit entschied sich die Jury um Stewart für einen eher unauffälligen Film im Wettbewerb, der nichtsdestotrotz sehr gute Kritiken erhielt.

Kristen Stewart und ihre Jury sorgten für Berlinale-Rekord

Einen neuen Rekord verdankt die Berlinale ebenfalls der Jury um Kristen Stewart. Denn mit der achtjährigen Hauptdarstellerin Sofía Otero aus 20,000 Species of Bees wurde die jüngste Person überhaupt mit dem Silbernen Bären für die Beste darstellerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. (via THR )

Darüber hinaus durften sich einige deutsche Filmemacher:innen und Schauspielende über Preise freuen, namentlich Christian Petzold (Roter Himmel), Angela Schanelec (Music) und Thea Ehre (Bis ans Ende der Nacht).

Goldener Bär und mehr: Die Preisträger des internationalen Wettbewerbs der Berlinale 2023

Goldener Bär für den Besten Film

Silberner Bär Großer Preis der Jury

Silberner Bär Preis der Jury

Silberner Bär für die Beste Regie

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle

Silberner Bär für das Beste Drehbuch

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung

Hélène Louvart für die Kamera in Disco Boy



Steven Spielberg erhielt dieses Jahr den Ehrenpreis des Festivals

Der sogenannte Ehrenbär für das Lebenswerk wurde im Rahmen des Festivals an Steven Spielberg verliehen. Dem Regisseur wurde außerdem eine Hommage mit einer Auswahl seiner Filme gewidmet und sein neuer Film Die Fabelmans wurde ebenfalls präsentiert.

Das sind die Mitglieder der Jury, die über die Vergabe entschieden hat:

Weitere Preise aus anderen Sektionen der diesjährigen Berlinale findet ihr auf der Homepage des Festivals .

Die 73. Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 16. Februar bis zum 26. Februar 2022 statt. Es ist die vierte Ausgabe unter der Leitung von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.