Geniale Mystery-Serie bei Netflix: Erlebt eine der absurdesten Zeitschleifen aller Zeiten

Bei Netflix: Nach einem tödlichen Unfall findet sich Nadia in einer Zeitschleife wieder. Das Universum hat sich eindeutig gegen sie verschworen – oder hat es eine Botschaft für sie?

In der Netflix-Serie Matrjoschka darf Hauptdarstellerin Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Pokerface) ihr komödiantisches Talent in vollen Zügen ausleben und reißt uns mit in eine turbulente Zeitschleife, die sich nicht so einfach austricksen lässt.

Streaming-Tipp bei Netflix: Darum geht's in Matrjoschka

Für Nadia (Natasha Lyonne) verläuft ihr 36. Geburtstag in New York City ein wenig anders als erwartet: Nachdem sie infolge eines Unfalls verstirbt, erwacht sie in einer Zeitschleife und ist gezwungen, dieselben Ereignisse erneut zu durchleben.

Verzweifelt versucht Nadia, einen Ausweg zu finden, muss aber feststellen, dass dies schwieriger ist als erwartet. Der Schlüssel scheint in ihrer eigenen Vergangenheit zu liegen. Während Nadia versucht, zu entkommen, muss sie sich ihrer tiefsten Angst stellen.

Matrjoschka auf Netflix ist abgefahrene Mystery mit Mindfuck-Potenzial

Den Serienmacher:innen, u.a. Natasha Lyonne und Leslye Headland (The Acolyte) ist eine packende Mischung aus Dramedy und Mystery gelungen, die sich ganz nebenbei mit tiefgreifenden Themen auseinandersetzt wie vergangene Einflüsse, den Wert zwischenmenschlicher Beziehungen oder aber die schwierige Kunst, loszulassen.

Im Stil der berühmten Komödie Und täglich grüßt das Murmeltier würzt auch diese Serie ihre nachdenklichen Fragen mit einer großen Portion schwarzen Humors. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch auf. Billy Murray hat in dem Film von 1993 nämlich irgendwann den Dreh raus, wie er seinem persönlichen Dilemma entwischen kann.

Matrjoschka aber lässt uns acht Folgen lang gnadenlos rätseln, wie der Raum-Zeit-Knoten sich entwirren könnte und fügt ständig ein neues, faszinierendes Detail hinzu. So ist es nicht nur für die Hauptfigur, sondern auch für uns als Zuschauer:innen unmöglich, sich der Zeitschleife zu entziehen.

Hinter dem Rätsel steckt eine unglaublich menschliche Geschichte

Doch Nadias absurde Erlebnisse sind natürlich mehr als nur ein sinnloser Aussetzer des Universums. Zeitschleifen scheinen besonders jenen vorbehalten, die ihren emotionalen Ballast nicht aufarbeiten wollen.

Auch Nadia nimmt ihr persönliches Umfeld zunächst mit ihrer schnodderig-sarkastischen Art auseinander. Bis sie begreift, warum sie in dieser absurden neuen Realität gefangen ist – und dass sie dort vielleicht nicht so alleine ist wie angenommen.

Dabei bietet Matrjoschka nicht nur ein absolut spannendes Zeitreise-Mysterium, sondern erzählt eine zutiefst warmherzige Geschichte über Mitgefühl, Veränderung und die Macht unserer persönlichen Entscheidungen.

Matrjoschka feierte seine Premiere am 1. Februar 2019 bei Netflix und ist dort im Abo enthalten.