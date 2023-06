Na endlich, Netflix: The Rookie Staffel 4 kommt in wenigen Tagen, aber selbst dann fehlt noch eine Season

Die Serie The Rookie hat sich zu einem Überraschungserfolg entwickelt. Bald gibt es bei Netflix Staffel 4 zu sehen. Staffel 5 fehlt allerdings weiterhin.

The Rookie hat auch in Deutschland eine treue Anhängerschaft. Die skurrile Story über den Polizei-Späteinsteiger John Nolan (Nathan Fillion) ist gleich auf mehreren Streaming-Plattformen vertreten. Netflix veröffentlicht in Kürze Staffel 4.

The Rookie Staffel 4 ist bald auf Netflix: Wann kommt Staffel 5 nach Deutschland?

Das Veröffentlichungsdatum verkündete Netflix auf der Detailseite der Serie. Demnach wird der Streaming-Dienst die 4. Staffel von The Rookie am 1. Juli 2023 veröffentlichen. Wie für den Streamer üblich, stehen alle Folgen auf einmal zur Verfügung.

Netflix-Abonnent:innen warten schon lange auf Staffel 4 der Serie. Dabei wurde in den USA bereits die 5. Staffel ausgestrahlt. WOW * veröffentlicht sie in Deutschland am 5. Juli. Zu Netflix kommt Staffel 5 wahrscheinlich ein Jahr später. Die 4. Staffel der Krimi-Serie ist außerdem schon längere Zeit bei Disney+ verfügbar. Hier erklären wir das skurrile Streaming-Chaos von The Rookie.

Neben Fillion sind in der Serie unter anderem Alyssa Diaz (Narcos) und Richard T. Jones (Event Horizon) vor der Kamera zu sehen. Produziert wird sie von Alexi Hawley (The Recruit).



