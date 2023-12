Nach 10 Jahren stirbt das DC-Universum vor unseren Augen, zermalmt von 2 (!) Musicals

Zehn Jahre lang ging es im DC-Universum drunter und drüber. Ein letzter Triumph ist dem Superhelden-Franchise nicht vergönnt. Die Kinozahlen von Aquaman 2 sind der finale Sargnagel.

Hat das DC Extended Universe jemals funktioniert? Zwischen all den überarbeiteten und abgesagten Projekten gab es immer wieder einen Hoffnungsschimmer wie Wonder Woman, der das bei Warner beheimatete Franchise fast im Alleingang auf Kurs brachte. Schlussendlich häuften sich aber die negativen Schlagzeilen.

Auch in den letzten Atemzügen des DCEU gibt es wenig Gutes zu berichten. Als Finale wartet eine weitere Box-Office-Niederlage. Nachdem dieses Jahr bereits drei DC-Blockbuster floppten, brechen nun die Zahlen von Aquaman: Lost Kingdom ein. Zwei Musicals stehlen dem kostspieligen Unterwasser-Spektakel die Show.

Die letzte DC-Niederlage: Die Farbe Lila stößt mit Rekordzahlen Aquaman 2 vom Box-Office-Thron

Wie der Hollywood Reporter berichtet, entpuppte sich die Musical-Adaption Die Farbe Lila als Überraschungserfolg an den Kinokassen. In den USA startete der Film am 26. Dezember 2023 mit stolzen 18 Millionen US-Dollar auf der großen Leinwand und nahm DCs Wassermann direkt die Spitzenposition in den Kinocharts weg.

Die Farbe Lila schreibt Geschichte: Nur ein Film konnte am Weihnachtstag mehr in den amerikanischen Lichtspielhäusern einnehmen, nämlich Sherlock Holmes, der 2009 auf 24 Millionen US-Dollar kam.

Aquaman: Lost Kingdom, der in den USA am 22. Dezember 2023 startete, war damit nur drei Tage lang auf Platz 1 vertreten. Und selbst die Startzahlen sind nichts im Vergleich zu Die Farbe Lila: Jason Momoas DC-Rückkehr kam lediglich auf knapp 14 Millionen US-Dollar in den USA. Zudem steht ihm noch ein weiterer Konkurrent entgegen.

Kein goldenes Ticket für Aquaman: Willy Wonka stiehlt dem Jason Momoas DC-Helden die Show

Wonka, ebenfalls ein Musical, befindet sich in den USA seit zwei Wochen im Kino und begeistert. Wo die Zugkraft vieler Filme nach dem Startwochenende deutlich abnimmt, hält sich Wonka stabil. Offenbar hat sich herumgesprochen, dass Paddington-Regisseur Paul King den perfekten Familienfilm für die Feiertage gedreht hat.



Am 28. Dezember 2023 eroberte Wonka sogar wieder die Spitze der Kinocharts. Die DC-Fortsetzung muss sich somit gleich zwei Musicals geschlagen geben. Ein deutliches Signal: Superheldenfilme sind keine Selbstläufer mehr an den Kinokassen. Die Zeiten, in der Aquaman eine Milliarde US-Dollar einspielen konnte, sind vorbei.