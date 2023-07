The Walking Dead-Fortsetzung mit Daryl Dixon klaut beim Original, aber mit richtig gutem Twist

Die ersten 10 Minuten der neuen The Walking Dead-Serie Daryl Dixon wurden in den USA schon veröffentlicht. Darin erwartet uns eine kreative Hommage an Rick Grimes' Erwachen in der Zombie-Apokalypse.

In diesem Jahr setzen gleich zwei neue Spin-off-Serien die Geschichten beliebter Charaktere aus der beendeten Horror-Serie The Walking Dead fort. Wie es für Daryl nach seiner kontroversen Entscheidung im Finale weitergeht? Das erforscht die kommende Serie The Walking Dead: Daryl Dixon, die den wortkargen Einzelgänger nach Frankreich schickt.

Bevor die neue The Walking Dead-Serie im September in den USA startet, hat der Sender AMC bereits die ersten 10 Minuten veröffentlicht. In Deutschland ist die Vorschau leider nicht verfügbar, aber wir verraten euch, was passiert und wie Daryls neues Abenteuer den Beginn von Rick Grimes' Geschichte clever kopiert.

Die Daryl Dixon-Serie beginnt wie einst The Walking Dead

Vor 13 Jahren begann die Geschichte von The Walking Dead damit, dass der Polizist Rick Grimes nach einem Unfall im einem Krankenhaus und einer radikal veränderten Welt aufwachte. Die neue Spin-off-Serie nimmt sich diesen Anfang zum Vorbild. Nun ist es Daryl Dixon (Norman Reedus), der auf einem gekenternten Boot mitten im Meer das Bewusstsein wiedererlangt und in einer völlig fremden Welt erwacht: in Südfrankreich.

Schaut hier den Trailer zur The Walking Dead-Serie mit Daryl:

The Walking Dead: Daryl Dixon - Trailer (English) HD

Es ist fast schon witzig, wenn er verwirrt vor einem Wegschild voller französischer Begriffe steht und realisiert, dass er irgendwie einen ganzen Ozean überquert hat. Und wie es sich für den einsilbigen Daryl gehört, bleibt auch seine eigene The Walking Dead-Serie in den ersten Minuten überraschend stumm – bis er auf einem Boot im Hafen von Marseille ein Funkgerät findet und eine Botschaft absendet:

Mein Name ist Daryl Dixon. Ich komme von einem Ort namens Commonwealth. Das ist in Amerika. Ich habe nach etwas gesucht. Und fand nur Probleme. Falls ich es nicht zurückschaffe, will ich, dass sie erfahren, dass ich es versucht habe. Ich werde es weiter versuchen.

Von fantastischer Musik begleitet, zeigt nun eine Montage Daryls einsamen Weg durch das verfallene Frankreich und führt uns durch eindrucksvolle Landschaften und Orte, die so gut wie jedes Setting aus 11 Staffeln The Walking Dead in den Schatten stellen. Einige Highlights aus Daryls früher Sightseeing-Tour: der postapokalyptische Hafen von Marseille, der Pont du Gard sowie die Ruinen des Château des Baux.

In der nächsten Szene wird einer der ikonischsten The Walking Dead-Momente aus dem Original-Piloten mit einer witzigen Variation zitiert. Wie einst Rick Grimes steht auch Daryl vor einer Tür mit einer warnenden Botschaft. Hier ist es allerdings nicht die Mahnung "Don't open, dead inside", sondern ein französischer Schriftzug, der vor den "Hungrigen" im Inneren einer Markthalle warnt. Nur leider kann Daryl überhaupt kein Französisch und tritt hindurch.

The Walking Dead schickt Daryl in den Kampf gegen Säure-Zombies

Was ihn im Inneren der überwucherten Markthalle erwartet, ist eine völlig neue und furchteinflößende Variante von Untoten. Diese sind leider keine rennenden Superzombies, sondern eine Art Säure-Zombies. Nur eine Berührung hinterlässt ätzende Wunden auf Daryls Arm.

AMC Säure-Zombies!

Nach einem hitzigen Kampf zwischen den Untoten und dem mit einem Bootshaken (!) bewaffneten Daryl ist die Vorschau auf The Walking Dead: Daryl Dixon auch schon vorbei.



Von der eigentlichen Handlung der Serie rund um Apokalypse-Nonnen, einem auserwählten Jungen sowie einem Road Trip in Richtung Paris ist in der Preview noch nichts zu sehen. Trotzdem bietet sie einen hervorragenden und stimmungsvollen Einstieg in diese komplett neue Welt für Daryl Dixon. Nach nur 10 kurzen Minuten ist die Vorfreude auf das Zombie-Spin-off gleich um einiges höher.

Wann und wo ist The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland zu sehen?

Der Starttermin für die aus sechs Episoden bestehende erste Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon ist in den USA bei AMC auf den 10. September 2023 datiert. Hierzulande müssen sich Fans etwas länger gedulden. In Deutschland startet das Spin-off Ende des Jahres bei MagentaTV. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht.

Zuvor erscheint erstmals im Oktober 2023 das Spin-off The Walking Dead: Dead City mit Maggie und Negan bei MagentaTV. Für weiteren Zombie-Nachschub ist schon gesorgt. Nicht nur wird 2024 die Rick-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live starten. Auch wurden Dead City und Daryl Dixon schon um jeweils eine 2. Staffel verlängert.

