"Größer, böser und besser": Erste Reaktionen auf die The Walking Dead-Serie mit Daryl Dixon versprechen ein atemberaubendes Spektakel

The Walking Dead bringt Daryl Dixon zurück und schickt ihn in seiner eigenen Serie nach Frankreich. Die ersten Kritiken versprechen eine ungewöhnliche Fortsetzung, die begeistert.

Nach dem Ende von The Walking Dead ist längst nicht Schluss. Das Horror-Franchise befindet sich in einer neuen Ära, in der die Zombie-Saga mit neuen Spin-off-Geschichten fortgesetzt wird. Nachdem bereits New York zum neuen Schauplatz für Negan und Maggie wurde, startet in den USA diese Woche bereits der nächste Ableger.

The Walking Dead: Daryl Dixon verfrachtet Norman Reedus als mürrischen Überlebenskünstler Daryl in eine völlig neue Umgebung – und zwar nach Frankreich. Vor dem US-Start bei AMC sind nun die ersten Kritiken veröffentlicht worden. Und die fallen überraschend positiv aus.

Die The Walking Dead-Rückkehr von Daryl Dixon erhält hauptsächlich positive Kritiken

Daryl Dixon ist schon das 5. (!) Spin-off, welches das TWD-Universum in 13 Jahren hervorgebracht hat. Die Handlung spielt nach dem The Walking Dead-Finale und beginnt mit einem einem radikalen Neuanfang für Daryl, der in einer völlig fremden Welt erwacht. Aber keine Sorge, falls ihr die Mutterserie irgendwann aufgegeben habt. Wie bereits The Walking Dead: Dead City baut auch dieses Spin-off eine komplett neue Geschichte auf, die zwar einen bekannten Charakter zurückholt, aber auch für Neueinsteiger funktioniert.

Aber ist Daryl Dixon auch gut? "Episch und unterhaltsam" schwärmt Comicbook und zieht sogar thematische wie ästhetische Vergleiche zu Children of Men und The Road. Die Kritk von Bamsmackpow beschreibt das Spin-off als "größer, böser und besser". Auf X zieht Kritiker David Opie ebenfalls ein positives Fazit und beschreibt die Daryl-Serie als "das Beste, was The Walking Dead seit Jahren zu bieten hatte."

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon - Trailer (English) HD

"Keine bahnbrechende Fernsehserie, aber ein wunderbares und andersartiges neues Kapitel", beschreibt Sportskeeda das Spin-off, welches laut Covered Geely mit den "bisher furchterregendsten Zombies" auftrumpft. AV Club resümiert hingegen niederschmetternd: "verwirrender Schund".

The Walking Dead: Daryl Dixon begeistert mit neuen Zombies, spannenden Figuren und fantastischen Landschaften

Womit The Walking Dead: Daryl Dixon vor allem punkten kann, ist das neue Setting. "Ein atemberaubendes Spektakel" schreibt Michael Patterson von Bamsmackpow. Denn erstmals beleuchtet das Franchise die Zombie-Apokalypse außerhalb der USA, wobei französische Landschaften und Schauplätze – von der Küste Marseilles bis in die Katakomben unter Paris – ein neues Gefühl von Größe transportieren sollen.

Ein weiteres Novum, dem The Walking Dead-Fans schon länger entgegenfiebern, sind neue Varianten der Untoten, die das vorangegangene Spin-off Dead City noch vermissen ließ. So bekommen wir unter anderem mit den "Burners" eine neue Zombie-Gattung zu sehen, die dank einer Mutation Menschen mit ihrem säurehaltigen Blut verätzen kann.

AMC Daryl Dixon hat eine neue Gruppe gefunden

Besonders viel Lob finden die Charaktere und Darstellenden des neuen TWD-Spin-off. Neben tieferen Einblicken in die Psyche und vergangenen Traumata von Fanliebling Daryl Dixon brilliert auch Harry Potter-Star Clémence Poésy als zweite Hauptfigur. "Beide sind ähnliche Darsteller, grüblerisch und ruhig, aber von Natur aus warmherzig, so dass es leicht fällt, ihre Partnerschaft und sie als Individuen zu schätzen, trotz ihrer gelegentlich bissigen oder egoistischen Momente.", schreibt Gamesradar .

Daryl Dixon wird mit The Last of Us verglichen, aber ist kein Klon

Oft wird The Walking Dead: Daryl Dixon mit dem HBO-Hit The Last of Us verglichen. Denn auf den ersten Blick teilen die beiden postapokalyptischen Serien einige Gemeinsamkeiten. Hier ist es Daryl, der für die Religionsgemeinschaft Union de I'Espoir und die Nonne Isabelle (Poésy) den auserwählten Jungen Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) zu einem rätselhaften Ort quer durch Frankreich eskortieren soll.

Laurent ist ein Wunderkind, denn er wurde einst von einem schwangeren Zombie (!) geboren. Am geheimnisvollen Ort namens The Nest soll er zum neuen Messias aufsteigen, der die Menschheit in ein neues Zeitalter führen könnte. Glücklicherweise ist Daryl Dixon kein The Last of Us-Klon. The Wrap gibt Entwarnung: "Wenn man unter die Oberfläche schaut, findet man große Unterschiede zwischen den beiden Shows" und beschreibt die Serie als "überraschend schön, aufwühlend und fesselnd".

Religion und Glaube sind dabei – vor allem für die Figur Daryl Dixon– unerwartet zentrale Themen der neuen The Walking Dead-Serie, die sowohl die Hintergründe von Daryls Frankreich-Trip als auch die dunkle Vergangenheit der Nonne Isabelle als große Mysterien inszeniert.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland?

In den USA startet The Walking Dead: Dead City am 10. September 2023 bei AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Produktion und wird ein weiteres bekanntes The Walking Dead-Gesicht zurückbringen.



Deutsche Fans müssen sich noch ein wenig gedulden. Hierzulande wird die Daryl-Serie voraussichtlich im Dezember bei Magenta TV an den Start gehen. Zuvor gibt es aber erstmal das Negan-Maggie-Spin-off zu sehen, das seine deutsche Premiere am 13. Oktober 2023 bei Magenta TV feiert.

