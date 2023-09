The Walking Dead endet zum 2. Mal: Trailer zum explosiven Finale kehrt zurück an den schlimmsten Ort der Zombie-Apokalypse

Das nächste The Walking Dead-Finale steht bevor. Nach 8 Staffeln endet auch das Spin-off Fear the Walking Dead, das im neuen Trailerein Negan-Trauma wiederbelebt.

Im vergangenen Jahr endete The Walking Dead nach 11 Staffeln. Und während das Zombie-Franchise derzeit mit neuen Spin-offs fortgesetzt wird, steht in wenigen Wochen der Abschied der zweitgrößten The Walking Dead-Serie bei Amazon Prime Video * bevor.

Fear the Walking Dead endet diesen Herbst nach 8 Staffeln und 113 Folgen. Kurz vor dem Start der letzten sechs Episoden gibt es jetzt einen neuen Trailer, der nicht nur ein explosives Finale, sondern auch die Rückkehr an einen der schlimmsten Orte des TWD-Universums verspricht.



Fear the Walking Dead bringt uns im Staffel 8-Finale zurück in Negans Sanctuary

Selbst wenn ihr nur The Walking Dead geschaut habt, könnte sich ein Blick auf die finale 8. Staffel des Fear-Ablegers für euch lohnen. Nachdem der erste Teil der Final-Staffel bereits die Geschichte von Morgan Jones mit einem Rick-Versprechen beendet hat, steht nun auch ein Abschluss für zwei weitere aus der Mutterserie ausgestiegene Charaktere bevor: Dwight (Austin Amelio) und Sherry (Christine Evangelista).

Trailer zum Fear the Walking Dead-Finale bringt 2 Figuren zurück nach Hause:

Fear the Walking Dead - S08 Trailer (English) HD

Das Ehepaar litt in The Walking Dead unter der Herrschaft des Savior-Anführers Negan und konnte diesem schließlich (in das Spin-off) entfliehen. Das im Sanctuary erlebte Trauma aber konnten sie nie richtig verarbeiten – bis jetzt. Der Trailer zu den letzten 6 Folgen von Fear the Walking Dead bringt Dwight und Sherry zurück nach Virginia und in die Ruinen des Ortes, an dem der Song "Easy Street" bis ans Ende aller Tage erklingt.

Ob es durch die Rückkehr nach Virginia am Ende auch ein Wiedersehen mit bekannten Figuren aus der Mutterserie geben wird, ist noch nicht bekannt. Fear the Walking Dead-Fans können sich stattdessen auf die Rückkehr des seit Staffel 3 totgeglaubten Bösewichts Troy Otto (Daniel Sharman) freuen, der Madison Clark (Kim Dickens) und ihre Gruppe ein weiteres Mal tyrannisiert.

Hier könnt ihr das neue Poster zum Fear the Walking Dead-Finale anschauen:

AMC Poster zu den letzten Folgen Fear the Walking Dead

Wann starten die letzten Folgen von Fear the Walking Dead Staffel 8 bei Amazon?

In den USA startet das große Fear the Walking Dead-Finale am 22. Oktober 2023 bei AMC, wo die letzten 6 Folgen wöchentlich immer sonntags ausgestrahlt werden. In Deutschland werden die neuen Episoden voraussichtlich ab dem 23. Oktober 2023 immer montags bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.