Nach 15 Jahren des Scheiterns: Sci-Fi-Kult wird doch noch neu aufgelegt

Seit 15 Jahren versucht Hollywood, eine neue Version des Science-Fictino-Films Barbarella auf die Beine zu stellen. Nun scheint das Projekt endlich Wirklichkeit zu werden.

Barbarella, die erste Verfilmung der gleichnamigen Comics von Jean-Claude Forest, kam 1968 in die Kinos und ist im Lauf der Zeit zum absoluten Kultfilm geworden. Grund dafür ist das Design der eigenwilligen Science-Fiction-Welten, die ikonischen Kostüme sowie die Titelfigur selbst. Gespielt wurde Barbarella damals von Jane Fonda.



In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Versuche, die Geschichte im modernen Gewand umzusetzen. 2007 machte sich etwa Robert Rodriguez für ein Remake mit Rose McGowan stark, ehe Robert Luketic seinen Namen als Regisseur in den Ring warf. Zustande gekommen ist ein neuer Barbarelle-Film bisher jedoch nicht.

Sci-Fi-Kult: Neuer Barbarella-Film mit Sydney Sweeney

Wie der Hollywood Reporter berichtet, könnte sich das demnächst ändern. Sony plant eine aufwendige Neuverfilmung des Stoffs aus den 1960er Jahren. Ein Filmschaffender, der das Projekt umgesetzt, wurde zwar noch nicht gefunden. Dafür steht die Hauptdarstellerin schon fest: Sydney Sweeney soll Fondas Erbe als Barbarella antreten.

© HBO Sydney Sweeney in Euphoria

Sweeney steht seit Ende der 2000er Jahre vor der Kamera und hat sich vor allem im Serienbereich einen Namen gemacht. Von Everything Sucks! über The Handmaid's Tale bis hin zu Sharp Objects: Ihre bisher besten Rollen spielte sie in Euphoria und The White Lotus. Mit Barbarella führt sie ihren ersten eigenen Blockbuster an.

Wann startet Barbarella mit Sydney Sweeney im Kino?

Wann der neue Barbarella-Film in den Kinos startet, steht noch nicht fest. Offenkundig befindet sich das Projekt in einer sehr frühen Phase. Nun geht es erst einmal darum, sämtliche Positionen vor und hinter der Kamera zu besetzen. Sweeneys frühe Beteiligung ist jedoch ein gutes Zeichen, dass der Film dieses Mal wirklich umgesetzt wird.

