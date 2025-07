Nach 22 Jahren: Einer der besten Filme aller Zeiten soll völlig überraschend Fortsetzung erhalten

Der extrem aufwühlende Rache-Thriller eines Meisterregisseurs gilt vielen Fans als einer der besten Filme aller Zeiten. 22 Jahre nach Kinostart soll er gerüchteweise einen zweiten Teil bekommen.

Manche Filme verändern das Leben für immer. Das werden viele Fans auch über Oldboy sagen: Der verstörende Rache-Thriller von Meisterregisseur Park Chan-wook wurde erst kürzlich von der New York Times zu einem der besten Filme des 21. Jahrhunderts gekürt. Angeblich soll er jetzt einen zweiten Teil bekommen.

Unglaubliches Gerücht: Oldboy 2 kommt – und das ist nicht alles

Laut dem Journalisten Daniel Richtman, der für regelmäßige Enthüllungen über kommende Film- und Serienprojekte bekannt ist, wird Oldboy 22 Jahre nach seinem Kinostart 2003 fortgesetzt. Das Sequel befindet sich laut Richtman gegenwärtig in Entwicklung. Auf X wurde die Meldung bereits durch andere User:innen und Seiten aufgegriffen.

Ob es sich bei Richtmans Scoop (engl. "Knüller") um Tatsachen handelt, muss sich erst noch zeigen. Quellen oder Belege nennt er nicht. In der Vergangenheit haben sich manche seiner Enthüllungen bestätigt, andere dagegen fußten auf Falschinformationen.

Inwiefern Parks Story in einem möglichen zweiten Teil fortgesetzt werden soll, ist bisher nicht klar. Der Film von 2003 wurde bereits 2013 als Oldboy von Spike Lee (Inside Man) neu aufgelegt, einige Jahre nach der indischen Version Zinda - Ein gestohlenes Leben. Zuletzt plante Park mit Lionsgate ein Serien-Remake.

Wann erscheint Oldboy 2?

Sollte sich das Gerücht als wahr herausstellen, werden Fans wohl noch eine ganze Weile auf den Film warten müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit befindet sich der Film noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Wir rechnen im Falle einer Bestätigung nicht vor 2027 mit einem Starttermin.

Oldboy basiert auf einem gleichnamigen Manga und dreht sich um den Geschäftsmann Oh Dae-Su (Min-sik Choi), der eines Tages ohne Angabe von Gründen in einen fensterlosen Raum gesperrt und dort 15 Jahre lang gefangen gehalten wird. Als er freikommt, will er an seinen Peinigern Rache nehmen – doch sein Alptraum hat erst begonnen.