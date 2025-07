Nach 3 Monaten Verspätung: Grey's Anatomy Staffel 21 startet bei ProSieben mit einer Überraschung

ProSieben zeigt heute die 21. Staffel von Grey's Anatomy als deutsche Free-TV-Premiere. Etwas verspätet, aber mit mehr Folgen als üblich als Auftakt.

Fans von Grey's Anatomy haben heute ein Date mit Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo), die mit neuen Folgen im Programm von ProSieben praktiziert. Vor drei Monaten ging Staffel 21 des langjährigen Medical Dramas bereits bei Disney+ online.



Was Fans besonders überraschen und freuen dürfte: Zur Premiere wurden gleich drei Episoden auf einmal verschrieben!

Grey's Anatomy Staffel 21: Dramatische Abschiede und ein explosives Finale

In Staffel 21 von Grey's Anatomy verabschieden sich gleich mehrere Personen aus dem Cast. Dafür wurde Jason George alias Dr. Ben Warren in den Hauptcast befördert. Und für das Staffelfinale solltet ihr euch warm anziehen, denn eine Geiselnahme, eine Explosion und eine große Entscheidung stehen an. Aber wie startet die neue Season auf ProSieben?



In Staffel 21 Folge 1 (Wenn die Wände reden könnten) stellt ein Bungee-Springer-Unfall das Team im Grey Sloan Memorial vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig ringt Jo (Camilla Luddington) damit, Lincoln (Chris Carmack) von ihrer Schwangerschaft zu erzählen und Sydney (Kali Rocha) mischt das Krankenhaus als neue Ausbilderin mächtig auf.



In Staffel 21 Folge 2 (Geistliche Unterstützung) lässt Catherine (Debbie Allen) sich von einer Biopsie überzeugen, um endlich Klarheit über ihre Gesundheit zu bekommen, Teddy (Kim Raver) kämpft um seinen guten Ruf und Molly (Dianne Doan) erfährt eine schreckliche Wahrheit. Darüber hinaus bekommt ein junger Patient eine schreckliche Diagnose.

In Staffel 21 Folge 3 (Klarsehen) erfährt Richard (James Pickens Jr.) von Catherines Biopsie, die Meredith ihm verheimlicht hat. Blue (Harry Shum Jr.) versucht Molly zu vergessen und Amelia (Caterina Scorsone) operiert an einer Leihmutter mit Tumor. Ein anderer Kollege wird von einer Nierentransplantation überzeugt.



Insgesamt besteht die 21. Staffel von Grey's Anatomy aus 18 Episoden. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Wann und wo ist Grey's Anatomy zu sehen?

ProSieben zeigt die 21. Staffel von Grey's Anatomy ab Montag, den 21. Juli 2025 um 20:15 Uhr. Die drei Folgen laufen bis 23 Uhr, die Wiederholung kommt schon ab 23:55 Uhr. In den USA läuft am 16. Oktober bereits die 22. Season der Serie an.