Nach 6 Monaten Funkstille: Aquaman 2-Star Amber Heard teilt auf Instagram Nachricht für Fans

Nach ihrem Gerichtsprozess mit Johnny Depp hat sich Amber Heard stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt hat sie sich nach Monaten auf Instagram zurückgemeldet, um Fans für den Aquaman 2-Support zu danken.

In der DC-Fortsetzung Aquaman: Lost Kingdom kehrt neben Jason Momoa als Superheld und Patrick Wilson als dessen Halbbruder Orm auch Amber Heard in der Rolle von Mera zurück. Vor dem Kinostart war unklar, wie groß der Auftritt des Stars im Superhelden-Blockbuster wirklich ausfallen würde.

Vermehrt gab es Berichte darüber, dass ihre Szenen aufgrund des kontroversen Gerichtsprozesses zwischen Heard und ihrem Ex-Mann Johnny Depp stark reduziert worden sein sollen. Nach dem Aquaman 2-Kinostart hat sich die Schauspielerin auf Instagram jetzt nach längerer Zeit zurückgemeldet, um sich bei ihren Fans zu bedanken.

Amber Heard meldet sich nach 6 Monaten wegen Aquaman 2-Unterstützung zurück

Auch wenn Heard als Mera tatsächlich keine allzu große Aquaman 2-Screentime hat, ist sie in einigen Szenen zu sehen. Mit ihrem ersten Instagram-Post seit Juli 2023 richtet sie ihren Dank an alle Fans, die sie unterstützt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach all dieser Zeit sind wir in Aquaman 2 eingetaucht (tut mir leid, es ist zu einfach) 💦 Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe für Meras AQ-Rückkehr. Vielen Dank❤️ #aquaman

Wie geht es nach Aquaman 2 mit Amber Heards Schauspielkarriere weiter?

Neben dem Aquaman-Sequel hat die Schauspielerin noch den Mystery-Thriller In the Fire abgedreht, der in Deutschland am 26. Januar 2024 auf DVD und Blu-ray erscheint. In der Handlung des Films spielt Heard eine Ärztin, die einen Jungen mit unerklärlichen Fähigkeiten untersuchen soll. Dabei kommt es zum Streit mit einem örtlichen Priester, der davon überzeugt ist, dass der Junge vom Teufel besessen ist.

Derzeit lebt Heard zurückgezogen in Spanien. Hier will sie sich laut eigener Aussage trotzdem irgendwann wieder auf ihre Schauspielkarriere und neue Projekte konzentrieren.