Nach Dahmer-Erfolg & Schock-Verlängerung: Netflix bringt zweiten großen Serienkiller-Hit früher zurück als gedacht

Nach Dahmer steht die Rückkehr von einem der erfolgreichsten Netflix-Serienkiller fest. Der erste Teil der 4. Staffel You startet sogar etwas früher als bisher geplant.

Neben dem gigantischen Erfolg von Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und der überraschenden Verlängerung von The Watcher steht die 4. Staffel von Netflix' Serienkiller-Hit You - Du wirst mich lieben auch langsam in den Startlöchern. Darin beginnt Penn Badgley als mörderischer Stalker Joe Goldberg ein neues Leben in England.

Der Streamingdienst hat jetzt den neuen Starttermin der nächsten You-Folgen enthüllt, die diesmal zweigeteilt erscheinen. Der Release wurde einen Tag vorgezogen.

Schaut hier noch den deutschen Ankündigungstrailer zur 4. Staffel You:

You - S04 Ankündigungs-Teaser (Deutsch) HD

Der erste Teil der 4. Staffel You kommt Anfang Februar 2023 zu Netflix

Wie Deadline berichtet, kommt der erste Teil der neuen You-Folgen einen Tag früher als bisher geplant zu Netflix. Ab dem 9. Februar 2023 können Fans die erste Hälfte der 4. Staffel im Abo streamen. Der Rest folgt dann einen Monat später am 9. März 2023.

Neben der Staffelteilung wird die 4. Staffel You auch mit einem neuen Schauplatz aufwarten. In den kommenden Folgen taucht Joe in London unter, wo er eine neue Tarnidentität als Professor Jonathan Moore annimmt. Ein neues Opfer lässt natürlich auch nicht lange auf sich warten.

