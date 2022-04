Nach einem der besten Filme 2021: Ben Affleck und Matt Damon wiedervereint für legendäre Geschichte

Matt Damon und Ben Affleck sind ein Hollywood-Dreamteam. Als nächstes Projekt wollen die beiden eine einzigartige wahre Geschichte verfilmen.

Matt Damon und Ben Affleck verbindet eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit. Zuletzt brachte ihr gemeinsames Drehbuch- und Schauspiel-Talent mit The Last Duel einen der besten Filme 2021 hervor. Jetzt arbeiten sie an einer legendären Sport-Geschichte, die sich um Michael Jordan und den Schuhe-Hersteller Nike dreht.

Ben Affleck und Matt Damon verfilmen einzigartige Sport-Story für Amazon

Das berichtet der Hollywood Reporter . Die wahre Geschichte soll den Erfolg des Nike-Verkäufers Sonny Vaccaro (Damon) erzählen, der mit eisernem Willen Jordan zur Galionsfigur einer neuen Schuhreihe macht. Der legendäre Air-Jordan-Deal mit dem Basketball-Star katapultierte den Schuhe-Hersteller an die Spitze seiner Branche.

Ben Affleck wird Regie führen und im Film den Nike-Mitgründer Phil Knight spielen. Er und Damon arbeiten auch am Drehbuch. Der Film wird unter anderem von Amazon Studios produziert. Einen Namen hat er noch nicht.

Wann kommt der neue Film von Ben Affleck und Matt Damon nach Deutschland?

Ein Starttermin für das Sport-Drama ist noch schwer abzusehen. Ausgehend vom Stand der Produktion ist nicht vor 2024 mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Eine Erstveröffentlichung auf Amazon Prime statt im Kino wäre möglich, aber unwahrscheinlich.

