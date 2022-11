Nach Enola Holmes 2 bloß nicht abschalten: Die Abspann-Szene stellt eine lange vermisste Figur vor, die wichtig für Teil 3 ist

Die Netflix-Fortsetzung Enola Holmes 2 liefert ihren vielleicht größten Coup erst im Abspann ab, wo ein Überraschungs-Gast die Vorfreude auf den 3. Teil der Reihe anfeuert.

Achtung, es folgen Spoiler zu Enola Holmes 2: Zwei Jahre nach dem Erfolg des Netflix-Films Enola Holmes mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown und Noch-Witcher-Star Henry Cavill kehrte die jüngere Schwester von Sherlock Holmes nun in ihrem zweiten Film-Abenteuer zurück: In Enola Holmes 2 ermittelt die jugendliche Detektivin im Fall eines verschwundenen Mädchens.

Doch wenn alle Rätsel mit dem Anrollen des Abspanns gelöst sind, solltet ihr Netflix auf keinen Fall sofort ausschalten. Denn in einer Mid-Credit-Szene wartet noch ein schicksalhafter Gastauftritt, der die Weichen für Teil 3 der Filmreihe stellt.

Enola Holmes 2 führt in Abspann-Szene wichtige Sherlock-Figur ein

Nachdem Enola Holmes 2 den ohnehin schon vielen Harry Potter-Darstellern im Cast noch David Thewlis (aka Lupin) hinzugefügt hat und sich Sharon Duncan-Brewsters Mira Troy als berühmte Sherlock-Gegenspielerin Moriarty entpuppt, scheint in Sachen Stars und Figuren am Ende kein Wunsch mehr offen zu bleiben, oder? Weit gefehlt. Denn nachdem die Netflix-Fortsetzung immer wieder Hinweise aufs Alleinsein und potenzielle Sherlock-Mitbewohner fallen lässt, klingelt in der Abspann-Szene an der Tür der Baker Street 221B niemand anderes als Dr. John Watson (Himesh Patel).

© Universal Enola Holmes 2-Neuzugang: Watson-Darsteller Himesh Patel (hier in Yesterday)

Nachdem Benedict Cumberbatch seinen Martin Freeman und Robert Downey Jr. seinen Jude Law hatte, erhält damit auch der neuste Sherlock Holmes seinen berühmten Sidekick. Den britischen Watson-Darsteller Himesh Patel kennt ihr wahrscheinlich als Beatles-Neuerfinder aus Yesterday oder ihr habt ihn schon in Nebenrollen in Don't Look Up und Tenet gesehen. Außerdem lieferte er in der Sci-Fi-Serie Station Eleven eine eindrückliche Performance ab.

Was bedeutet Watsons Netflix-Auftritt für Enola Holmes 3?

Dass Netflix Henry Cavills Sherlock Holmes mit Dr. John Watson endlich seinen Detektiv-Partner schenkt und in der Rolle einen aufstrebenden Star besetzt, ist ein vielversprechendes Zeichen für den 3. Teil der Enola Holmes-Reihe. Zwar wurde ein weiteres Sequel noch nicht offiziell bestätigt, doch durch die 8-bändige Enola Holmes-Romanreihe * von Autorin Nancy Springer gibt es reichlich Stoff für weitere Fortsetzungen.

Da Enola Holmes selbst Tewkesbury (Louis Partridge) an ihrer Seite hat und auch ihre Mutter Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) dank Edith (Susan Wokoma) nicht allein arbeiten muss, ist es nur folgerichtig, dass auch Sherlock einen Unterstützer erhält. Da allerdings schon Teil 2 sich nicht mehr auf eine einzelne Buch-Vorlage der Reihe beruft, sollten wir nicht davon ausgehen, dass Enola Holmes 3 sich sklavisch an die Handlung des dritten Buches, Der Fall der verhängnisvollen Blumen *, halten würde. Zumal darin Watson (gleich wieder) verschwindet und gesucht werden muss.

© Netflix Läuft die Planung für Enola Holmes 3 schon?

Trotzdem dürfte die Einführung des bodenständigen John Watson als Sherlocks Mitbewohner der Erzählung einen neuen Dreh geben, nachdem die ersten zwei Enola Holmes-Filme sich vor allem auf die Geschwister-Dynamik von Bruder und Schwester Holmes stützten, die um die Wette ermittelten. Um das zu erleben, heißt es nun Daumendrücken und auf viele Zuschauende hoffen, damit Netflix Teil 3 bestellt.

Die 20 besten Serienstarts im November: 1899, Wednesday und Teletubby-Horror

Ihr braucht nach Enola Holmes 2 noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

Wollt ihr nach dieser Abspannszene Enola Holmes 3 und mehr von John Watson sehen?