Nach fast 30 Jahren: Der Candyman kehrt im Trailer zur Fortsetzung zurück

Der Candyman kehrt 28 Jahre nach dem Original zurück auf die Kinoleinwand, um eine neue Generation von Horrorfans in Angst und Schrecken zu versetzten. Der erste Trailer und das offizielle Poster wurden nun veröffentlicht.

Traut ihr euch seinen Namen 5 mal hintereinander vor einem Spiegel stehend zu sagen? Vor 28 Jahren entfachte Candymans Fluch in zahlreichen Horrorfans Ängste vor Spiegeln und Bienen. Die urbane Legende des brutalen Hakenmanns wird mit Candyman in diesem Sommer fortgesetzt. Den ersten Trailer zur Rückkehr der Horrorlegende könnt ihr oben im Titelbild und weiter unten im Artikel ansehen.

Candyman wurde von Horrormeister Jordan Peele (Wir und Get Out) produziert und geschrieben. Der Original-Candyman Tony Todd schlüpft noch einmal die die ikonische Rolle der düsteren Rachegestalt Daniel Robitaille, die im Trailer lediglich angedeutet wird.

Reboot oder Fortsetzung: Worum geht es in Candyman?

Ähnlich wie schon bei Halloween wird auch Candyman kein Reboot, sondern ein direktes Sequel, das die Handlung des Originals von 1992 knapp 30 Jahre später fortsetzt. Yahya Abdul-Mateen II spielt hier die erwachsene Version von Anthony, dem geretteten Baby aus Candymans Fluch.

Anthony erforscht im gentrifizierten Chicago, dort wo einst das Cabrini-Green Wohnprojekt stand, die Legende des Candyman und wandelt damit auf den Spuren von Helen Lyle, die im Original von Virginia Madsen gespielt wurde.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Candyman sehen:

Candyman – Official Trailer (Universal Pictures) HD

In weiteren Rollen sind unter anderem Teyonah Parris (WandaVision), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) und Colman Domingo (Fear the Walking Dead) zu sehen.

Das offizielle Poster zu Candyman:

© Universal Pictures Candyman

Candyman startet in den USA am 12. Juni 2020. In Deutschland ist die Rückkehr der Horrorlegende nur wenig später ab 18. Juni 2020 in den Kinos zu sehen.

Freut ihr euch auf die Rückkehr des Candyman?