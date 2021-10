Amazons Herr der Ringe-Serie wird Hobbits für immer verändern

Amazons Der Herr der Ringe will Hobbits in der neuen Serie auf spannende Weise umkrempeln: Wie einer der Schauspieler verriet, kehren die Halblinge in veränderter Form zurück.

Amazons Serie Der Herr der Ringe kommt am 2. September 2022 zu Prime, ist aber ansonsten nicht gerade freigiebig mit Informationen. Von geheimnisvollen verwandten Figuren der Herr der Ringe-Filmtrilogie wissen wir zwar bereits, doch ob wir auch tausende Jahre vor Frodos Zeiten erneut die Halblinge zu sehen bekommen würden, war fraglich – bis jetzt. Denn einer der Schauspieler bestätigte nun die Rückkehr der (veränderten) Hobbits nach Mittelerde.

Die Hobbits der Herr der Ringe-Serie werden anders als bisher gewohnt

In einem Radio-Interview (via Bleeding Cool ) plauderte der britische Schauspieler Lenny Henry nun ein bisschen aus dem Herr der Ringe-Nähkästchen, sowohl was seine neue Hobbit-Rolle als auch die Amazon-Serie im Allgemeinen anbelangt. Er liefert damit die erste richtige Bestätigung, dass es neben einer musikalischen Herr der Ringe-Rückkehr auch ein Wiedersehen mit den Auenland-Bewohnern geben wird.

© Warner Der Herr der Ringe: Die Hobbits

Die letzten zwei Jahre habe ich an Der Herr der Ringe gearbeitet und es war außergewöhnlich: die größte TV-Serie, die je gedreht wurde, sowohl was Geld als auch Beteiligte angeht. Buchstäblich hunderte Menschen am Set starren dich an und versuchen herauszufinden, wie du aussiehst, wenn du 1,20 Meter groß sein wirst.

Bis hierhin könnte Lenny Henry immer noch eine Zwergen-Rolle beschreiben, doch er geht für Herr der Ringe-Fans weiter ins Detail:

Ich bin ein Harfuß [Englisch: Harfoot]. [...] Wie von Tolkien beschrieben bin ein schwarzer Hobbit und das ist brillant. Als Prequel zum bisher bekannten [Mittelerde]-Zeitalter geht es in der Serie um die frühen Tage des Auenlands und von Tolkiens Welt. Wir sind die einheimische Bevölkerung der Harfüße: Wir sind Hobbits, aber werden anders genannt. Wir sind multi-kulturell und keine Rasse, sondern ein Stamm – und damit schwarz, asiatisch, braun und sogar Maori im Aussehen.

Ob Lenny Henrys Hobbit-Vorläufer am Ende so aussehen wird, wie The One Ring sich das hier schon mal (mit Photoshop-Künsten) ausgemalt hat, werden wir sehen.

Doch tatsächlich lässt sich die neue Hobbit-Diversität auf die Beschreibungen von J.R.R. Tolkiens drei Hobbit-Stämmen zurückführen: Die Harfüße, die Starren und die Falbhäute waren die Vorgänger derjenigen Hobbits, die wir durch Frodo, Bilbo und Co. kennen. Die dunkelhäutigen Harfüße waren der größte dieser Stämme, lebten sesshaft in den Hügeln östlich des Nebelgebirges (in Höhlen) und trugen schon damals keine Schuhe.

Die Hobbits führen Amazons Serie in ein neues Herr der Ringe-Zeitalter

Darüber hinaus bestätigt Hobbit-Darsteller Lenny Henry erstmals, dass Tolkiens Das Silmarillion * die Vorlage der Herr der Ringe-Serie ist und die Story dem ersten Herr der Ringe-Bild gemäß somit im Ersten Zeitalter startet. Der Beschreibung des Stars nach wird Amazons Mittelerde-Neustart eine Welt gigantischen Ausmaßes erschaffen:

© Warner Der Hobbit: Vor Bilbo gab es die Harfüße

[Die Herr der Ringe-Serie] erzählt völlig neue Abenteuer, die den Ursprung für unterschiedliche Figuren legen und es wird mindestens 10 Jahre dauern, die Geschichte zu erzählen. Denn sie basiert auf dem Silmarillion, was im Prinzip ein Cheat Sheet für alles ist, was im Zweiten und Dritten Zeitalter [in Mittelerde] passieren wird. Die Drehbuchautoren haben viel Spaß, das umzusetzen [...] und neben dem kleinen Volk gibt es auch eine starke weibliche Präsenz mit vielen Heldinnen geben.

Damit ist endgültig klar, dass in der Herr der Ringe-Serie ein neues Zeitalter anbrechen wird. Ob Amazon am Ende wirklich zehn Jahre für 10 Staffeln aufbringt (und nicht nur die vorerst veranschlagten 5 Staffeln), steht aber zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen. Doch der Hobbits können wir uns jetzt schon gewiss sein.

